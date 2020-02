Chi è Rancore, concorrente al festival di Sanremo

Rancore è un rapper romano di 30 anni, in gara stasera al Festival di Sanremo: ma ci era già stato l’anno scorso insieme a Daniele Silvestri nel 2019, in quanto autore della canzone “Argentovivo”. Ma Rancore ci era andato solo come ospite, quindi quella di quest’anno è la sua prima partecipazione ufficiale al Festival di Sanremo: porta una canzone che si chiama “Eden”.

Il vero nome di Rancore è Tarek Iurcich: suo padre è croato e sua madre è egiziana. Iniziò fare rap a 14 anni, partecipando a concerti e battaglie di freestyle (cioè di improvvisazione rap) e pubblicando il suo primo disco nel 2006, Segui me. Da allora ha pubblicato altri tre dischi e una serie di singoli, tra cui molti in collaborazione con altri artisti hip-hop come Fedez, Marracash, Piotta, Big Fish e Cranio Randagio (nel suo disco postumo). Rancore ha anche partecipato al film Zeta, il film del 2016 dedicato alla memoria del rapper romano Primo Brown, interpretando se stesso insieme a una gran quantità di altri rapper.