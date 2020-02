Un’altra persona è morta per il nuovo coronavirus fuori dalla Cina

Una persona è morta a causa del nuovo coronavirus (2019-nCoV) a Hong Kong, diventando la seconda a morire per il coronavirus fuori dalla Cina continentale dopo quella morta nelle Filippine due giorni fa. Intanto il numero dei casi in tutto il mondo è salito a più di 20mila e quello dei morti a 427: lunedì in Cina sono morte 64 persone. Il Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito Comunista Cinese, il gruppo con maggiori poteri all’interno del Politburo, l’ufficio politico che controlla e supervisiona il partito, ha ammesso che ci sono stati dei «limiti e delle manchevolezze» nella gestione dell’emergenza nel paese.

Dopo la parziale ammissione di colpevolezza, il Comitato permanente ha ordinato che il sistema per la gestione delle emergenze cinese, molto criticato, venga migliorato. I funzionari che si sono occupati delle prime fasi della diffusione del virus sono stati accusati di averne sottovalutato volontariamente la gravità e di aver cercato di tenere nascoste le notizie in merito. Un medico di Wuhan, la città da cui è partito il contagio, aveva cercato di avvisare i suoi colleghi a proposito della diffusione del virus all’inizio di gennaio, ma era stato accusato di «dire falsità» e la polizia gli aveva ordinato di interrompere questa «attività illegale».

Il Comitato permanente ha anche ordinato una «dura» repressione nei confronti del commercio illegale di animali selvatici, dato che si pensa che sia questa l’origine del contagio del virus agli esseri umani. Secondo uno studio di un gruppo di virologi cinesi pubblicato lunedì su Nature, la fonte del virus sarebbero i pipistrelli – già ritenuti, da uno studio precedente, i mammiferi con le più alte probabilità di diffondere nuovi virus tra gli esseri umani. Il ministero degli Esteri cinesi ha chiesto l’aiuto di altri paesi per distribuire mascherine sanitarie, e tute e occhialini protettivi per il personale medico.

Le persone infette al di fuori della Cina sono 157, in 23 paesi diversi, oltre che a Hong Kong, Macao e Taiwan. Il paese con il maggior numero dei contagi è il Giappone (20), seguito da Thailandia (19) e Singapore (18). Negli Stati Uniti sono stati registrati 11 casi mentre in Europa ci sono state infezioni in Germania (12), Francia (6), Italia, Regno Unito (2), Svezia, Spagna e Finlandia (1): qui c’è un elenco aggiornato con tutti i casi di contagio paese per paese. In Giappone è stata messa in quarantena una nave da crociera con 3.711 persone a bordo dato che un precedente passeggero, un 80enne di Hong Kong poi rientrato in patria, è risultato infetto dal virus.

Se si considera solo la Cina, il nuovo coronavirus ha provocato più morti di quelli che causò la SARS tra il 2002 e il 2003: allora i morti furono 349 (774 in tutto il mondo). Tuttavia finora gli effetti del nuovo coronavirus sono meno gravi di quelli della SARS. La persona morta a Hong Kong era un uomo di 39 anni che era stato a Wuhan il 21 gennaio: aveva problemi medici precedenti al contagio con il nuovo coronavirus.

Le due persone infettate in Italia sono due turisti cinesi, marito e moglie, provenienti da Wuhan: sono ricoverati in isolamento all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Da venerdì l’Italia ha anche sospeso tutti i voli da e per la Cina e i 56 cittadini italiani rimpatriati da Wuhan sono stati trasferiti nella cittadella militare della Cecchignola, quartiere alla periferia sud di Roma, dove rimarranno in quarantena per due settimane all’interno del Centro olimpico dell’esercito.