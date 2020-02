Le previsioni meteo per lunedì 3 febbraio

Domani, dal punto del vista del meteo, sarà una buona giornata, tenendo comunque conto che è febbraio. Al Nord ci sarà un genere un cielo poco nuvoloso, fatta eccezione per nuvole basse in Pianura Padana e possibili piogge sulla Liguria. Al Centro e in Sardegna potrebbe esserci il cielo velato, ma senz’acqua. Al Sud, invece, potrebbe esserci un po’ di pioggia mattutina tra Campania, Molise e Basilicata, bel tempo altrove.

Milano

Roma

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.