Le previsioni meteo per domani, martedì 21 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di martedì dicono che di mattina ci sarà un generale bel tempo in tutta Italia, con l’eccezione delle province di Siracusa e Olbia (anche se più tardi, di pomeriggio, potrebbe peggiorare anche nella zona di Nuoro). Di sera continuerà a piovere in Sardegna mentre nelle altre regioni sarà leggermente nuvoloso, con nebbia nella zona della pianura Padana.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata nuvolosa ma senza pioggia e con temperature piuttosto alte per la stagione, tra i 5 e gli 11 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una bella giornata, soleggiata nella prima metà, e con una temperatura minima di zero gradi, di mattina. Nel pomeriggio la massima sarà di 4 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.