Natale è arrivato e come ogni anno è arrivata puntuale la nostra raccolta con le fotografie che lo raccontano: in Australia lo si festeggia in spiaggia durante l’estate più calda di sempre, a Hong Kong si protesta, nei paesi dove i cristiani sono la minoranza ci si ritrova in pochi, negli altri le città sono tutte addobbate e le campane suonano a festa.

Prendetevi qualche minuto per guardare le foto mentre preparate le portate da servire a tavola – che potranno essere motivo di litigio tra i commensali – consapevoli che non saranno mai così tante da togliere spazio per il dolce. O, forse, quello che vi interessa davvero è sapere che siamo arrivati ormai al nostro decimo Natale: e tanti e affettuosi auguri.