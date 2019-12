Mercoledì 18 dicembre è stato il giorno più caldo mai registrato in Australia, dove in questo momento è estate. Secondo il Bureau of Meteorology (Bom), un’agenzia del governo australiano, la temperatura media nazionale è stata di 41,9 gradi centigradi, superando il record precedente 40,9 gradi che era stato stabilito soltanto il giorno prima, martedì 17 dicembre. L’Australia è uno dei paesi che più stanno soffrendo il cambiamento climatico: nove dei dieci anni più caldi nella sua storia sono stati registrati dal 2005 ad oggi.