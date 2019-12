Un regalo di Natale al giorno: – 3

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Una stampante portatile per foto

Con gli smartphone possiamo fare foto quando vogliamo, mandarle subito a tutti o pubblicarle su Instagram. Nella maggior parte dei casi, però, poi ce ne dimentichiamo. Se tra i vostri parenti o amici c’è qualche romantico che apprezza la tangibilità e la durata nella memoria delle foto di una volta, una piccola stampante portatile che permetta di stampare immediatamente le foto scattate con il telefono è un regalo molto bello (se poi lo consegnate durante il cenone o il pranzo di Natale sarà probabilmente subito messa in uso).

La Fujifilm Instax Share Sp-3 ha ottime recensioni: è grande come una mano, si collega al telefono via wifi attraverso un’app apposita, e trasforma le foto scattate con lo smartphone in foto di formato quadrato, come piccole polaroid.

Le foto non sono di qualità altissima, ma i genitori le apprezzeranno e le conserveranno con affetto come ricordo, e i bambini troveranno l’operazione molto divertente (forse troppo: teneteli d’occhio se non volete che esauriscano subito la scorta di carte). Su Amazon costa 141 euro e se la ordinate oggi vi arriva in tempo per la Vigilia. Se l’oggetto vi interessa ma volete spendere un po’ meno, sappiate che su eBay in questi giorni il modello precedente è in offerta a 70 euro. Occhio alle ditate, una volta che avete le stampe.

Se volete che la stampante sia ancora più portatile, e più graziosa, la soluzione può essere la Fujifilm Instax Mini. Si collega al telefono via Bluetooh attraverso un’app dedicata, come il modello Share. Rispetto all’altra si ottengono foto più strette e piccole, e di qualità leggermente inferiore, ma riguardarle l’anno prossimo sarà bellissimo lo stesso. Costa 99 euro, su Amazon.

Se poi più che la stampante volete proprio una macchina fotografica istantanea, date un’occhiata alla nostra guida:

Se questo regalo non va bene per nessuno dei vostri amici e parenti, i regali che abbiamo suggerito nei giorni scorsi sono qui. Date un’occhiata anche alle nostre liste tematiche:

– Regali che costano meno di 20 euro

– Regali tra i 21 e i 60 euro

– Regali tra i 61 e i 100 euro

– Regali un po’ più ecosostenibili

– Regali per bambini tra i 6 e i 10 anni

– Regali per ragazzini tra gli 11 e i 13 anni

Altrimenti ci sono le liste dell’anno scorso e i regali che vi abbiamo suggerito a novembre.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.