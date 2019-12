Un regalo di Natale al giorno: -6

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Un miniamplificatore Bluetooth

No, non una cassa Bluetooth, un miniamplificatore Bluetooth. È un regalo da fare a chi ha questo problema: due casse, nessuno stereo, poca voglia di mettersi in casa un aggeggio enorme o di buttare le casse (dovremmo chiamarle diffusori, in realtà) perché magari sono ancora buone.

La soluzione è il Nobsound NS-10G, che è un amplificatore sorprendentemente piccolo (sta nel palmo di una mano), che costa sorprendentemente poco (38 euro) e funziona sorprendentemente bene (un redattore del Post l’ha acquistato lo scorso febbraio e ne è molto soddisfatto). Nonostante le dimensioni, il Nobsound è un oggetto robusto ed efficace: si collega ai diffusori (o casse, se volete essere grezzi) come un amplificatore normale e poi si collega a computer o smartphone con un cavo mini-jack o con il Bluetooth. Funziona bene se quello che volete è sentire la musica o un podcast o guardare un film senza mai pensare: “come si sente male”. Un’ultima avvertenza: fa egregiamente il suo lavoro, ma non è da regalare agli audiofili. Se questo è il vostro problema, saltate sotto l’immagine.

Ecco. Se avete a che fare con un audiofilo o un’audiofila, e cercate per loro un impianto più strutturato, qui trovate una guida all’acquisto di un giradischi, con indicazioni approfondite su buoni amplificatori e diffusori. Costano più di 38 euro, ma così andate sul sicuro.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.