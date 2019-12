Dove vedere Milan-Sassuolo in TV e in streaming

Milan-Sassuolo è una delle partite della sedicesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Si gioca alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa da Sky. Oggi il Milan festeggerà i 120 anni dalla sua fondazione (16 dicembre 1899) indossando una maglia speciale e con una cerimonia in programma prima del calcio d’inizio alla quale parteciperanno ex allenatori e giocatori. La partita sarà inoltre molto importante per la classifica, dato che il Milan deve recuperare punti il più rapidamente possibile per riportarsi a ridosso delle zone che qualificano alle coppe europee.

Dove vedere Milan-Sassuolo

Milan-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport 484. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Milan (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

Sassuolo (4-2-3-1) Pegolo; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo