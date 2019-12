Gli eventi principali trasmessi su Dazn a dicembre

Almeno fino a Natale, dicembre sarà uno dei mesi più fitti di appuntamenti sportivi trasmessi in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Si inizia con la Champions League del volley maschile e l’Eurolega di basket, per poi proseguire con Lazio-Juventus di Serie A, con l’attesissima rivincita tra Andy Ruiz e Anthony Joshua per il titolo mondiale dei pesi massimi, e due sentiti derby calcistici: quello di Genova tra Genoa e Sampdoria e il Classico del campionato spagnolo tra Barcellona e Real Madrid, per ora prime in classifica a pari merito.

Tra gli appuntamenti principali proseguono poi gli altri eventi in corso, come la Serie B, le ultime decisive giornate della National Football League (NFL) e gli sport invernali trasmessi dai canali Eurosport.

Martedì 3/12

CEV Champions League di volley maschile

Inizia la fase a gironi della più importante competizione europea della pallavolo maschile. Le squadre italiane impegnate sono Trentino Volley, Sir Safety Perugia e i campioni d’Europa in carica della Lube Civitanova.

Giovedì 5/12

Eurolega: Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado

Al Mediolanum Forum di Milano si gioca Olimpia-Stella Rossa, valida per la dodicesima giornata dell’Eurolega di basket, competizione compresa nell’offerta Eurosport. Finora Milano ha vinto sette delle undici partite disputate ed è settima in classifica, in piena corsa per la qualificazione ai playoff. La Stella Rossa invece è dodicesima e deve provare a vincere per migliorare la classifica.

Sabato 7/12

Serie A: Lazio-Juventus

Una settimana dopo aver perso il primo posto in classifica, superata dall’Inter di Antonio Conte, la Juventus deve tenere il passo, o eventualmente tentare un nuovo sorpasso in classifica, all’Olimpico di Roma contro la Lazio, terza in classifica e forte di sei vittorie consecutive. Il giorno prima l’Inter giocherà in casa contro la Roma.

Sabato 7/12

Boxe: Andy Ruiz-Anthony Joshua

Lo scorso giugno il paffuto pugile di origine messicana Andy Ruiz Jr. sconfisse contro ogni pronostico l’allora campione del mondo in carica Anthony Joshua, un adone inglese di 29 anni con un fisico perfetto, prendendosi le cinture di quattro delle cinque maggiori federazioni internazionali (IBF, IBO, WBA e WBO). Sabato, quando in Italia saranno le 21.45, i due si incontreranno di nuovo nell’attesissima rivincita organizzata alla Diriyah Arena di Riyad, in Arabia Saudita.

Sabato 14/12

Serie A: Genoa-Sampdoria

Le due genovesi sono fra le peggiori squadre del campionato. Si trovano a ridosso della zona retrocessione, entrambe hanno già cambiato un allenatore e subiscono valanghe di gol. Come sempre in queste situazioni, il cosiddetto derby della Lanterna può dare una svolta alla stagione di chi lo vince o affossare quella di chi lo perde.

Mercoledì 18/12

Liga: Barcellona-Real Madrid

Dopo un inizio di stagione più complicato del previsto, Barcellona e Real Madrid — le squadre che si sono spartite coppe e Palloni d’Oro nell’ultimo decennio — sono prime a pari merito nella Liga spagnola con 31 punti ciascuna. Se nel frattempo non dovessero perdere punti, il Classico di Natale potrà cambiare la classifica.

Sabato 21/12 – 28/12

Pro14: Zebre-Benetton Treviso

È il doppio derby fra le uniche due squadre italiane nel campionato di rugby sovranazionale Guinness Pro14, in attesa di un possibile ingresso del Petrarca Padova. Dopo la storica semifinale raggiunta l’anno scorso, la nuova stagione della Benetton Treviso procede a rilento, anche a causa della quindicina di suoi giocatori che tra settembre e ottobre sono stati impegnati nella Coppa del Mondo. Di sette partite disputate ne ha vinte due, una più delle Zebre, che continuano a faticare. La prima partita si gioca a Parma, la seconda a Treviso.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.