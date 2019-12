Oggi si assegna il Pallone d’Oro

Questa sera, al Theatre du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro, il premio individuale più importante del calcio professionistico al miglior giocatore dell’anno solare. Insieme al Pallone d’Oro maschile verranno assegnati altri tre premi: il Pallone d’Oro femminile, giunto alla seconda edizione, il trofeo Yashin al miglior portiere e il trofeo Kopa al miglior talento con meno di ventuno anni. Il vincitore del Pallone d’Oro maschile è già al corrente di essere stato scelto come miglior calciatore dell’anno: secondo numerose indiscrezioni si tratta, per la sesta volta in carriera, di Lionel Messi, attaccante argentino e capitano del Barcellona, da molti considerato il miglior giocatore nella storia del calcio mondiale.

Il Pallone d’Oro si assegna dal 1956, anno in cui la rivista sportiva francese France Football istituì un premio da dare al miglior calciatore dell’anno: da allora, per storia e prestigio si è affermato come il premio individuale più ambito. L’ultimo assegnato, vinto nel 2018 dal centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric, ha interrotto un decennio in cui a dividerselo erano stati proprio Messi e l’attaccante portoghese della Juventus (ex Real Madrid) Cristiano Ronaldo. Con cinque premi ciascuno, Ronaldo e Messi sono i giocatori ad averne vinti di più, dopo i tre di Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten.

Anche quest’anno il premio è stato assegnato solamente in base ai voti di 180 giornalisti internazionali: il giurato italiano è Paolo Condò, giornalista di Sky Sport e della Gazzetta dello Sport. La votazione avviene tramite una mail contenente i trenta nomi della lista finale prodotta da France Football: si possono esprimere cinque preferenze, con 6 punti assegnati alla prima scelta e 1 all’ultima. I criteri di valutazione da seguire sono tre, in ordine: prestazioni individuali e collettive durante l’anno, talento e sportività, carriera.

Nella lista dei trenta giocatori di quest’anno non ci sono italiani. Ce ne sono invece tre attualmente tesserati con squadre di Serie A: Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt della Juventus e Kalidou Koulibaly del Napoli. L’unico italiano tra i candidati per i quattro premi è Moise Kean, attaccante dell’Everton e della Nazionale Under 21. Fra i migliori portieri si trova invece un altro giocatore di Serie A, Samir Handanovic dell’Inter.

Per il Pallone d’Oro femminile le candidate sono venti, nessuna delle quali italiana. La vincitrice dell’anno scorso, la norvegese Ada Hegerberg, non è tra le favorite dopo aver saltato la Coppa del Mondo in Francia. Favorita lo è invece la statunitense Megan Rapinoe, miglior marcatrice del Mondiale vinto in estate insieme ad Alex Morgan, altra possibile vincitrice. La cerimonia di Parigi inizierà stasera alle 20.30 e sarà presentata dalla giornalista francese Sandy Héribert e dall’ex calciatore ivoriano Didier Drogba.