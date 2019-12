La calciatrice statunitense Megan Rapinoe è stata premiata con il Pallone d’Oro femminile per la miglior giocatrice dell’anno. È la seconda vincitrice del premio individuale più ambito del calcio professionistico, che dell’anno scorso affianca quello maschile assegnato dal 1956 dalla rivista francese France Football: l’anno scorso a vincere la prima edizione fu la norvegese Ada Hegerberg. Rapinoe ha 34 anni e dal 2013 gioca con il Seattle Reign nella National Women’s Soccer League nordamericana. La scorsa estate ha vinto per la seconda volta i Mondiali con la nazionale statunitense, di cui è stata miglior marcatrice insieme alla compagna di squadra Alex Morgan.

.@mPinoe from @ReignFC is the 2019 Women's Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/gLANEXgENL

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019