Meteo: le previsioni per domani, martedì 3 dicembre

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata così così: di mattina pioverà in Piemonte e sulla costa adriatica centrale, in particolare in Molise, nelle Marche e in Puglia settentrionale. Di pomeriggio pioverà solo nel basso Lazio e ancora in Piemonte, tra le province di Cuneo e Torino. Infine, di sera e di notte, ci saranno schiarite.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì ci sarà una giornata bruttina, con alte probabilità di pioggia durante tutta la mattinata, mentre verso sera le probabilità dovrebbero scendere. Comunque, anche se non pioverà sarà sicuramente nuvoloso.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì non dovrebbe piovere, e questa già è una buona notizia. Non aspettatevi però una bella giornata: dovrebbe essere quasi sempre nuvoloso e in più è prevista nebbia (ma non era sparita la nebbia, a Milano?).

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.