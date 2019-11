Sono state emesse cinque misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi

I carabinieri hanno notificato cinque ordinanze di misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne morto a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dopo essere stato ferito da un colpo di pistola alla testa. Per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, che erano già stati arrestati con l’accusa di essere stati gli autori dell’omicidio, è stata decisa la custodia cautelare in carcere, così come per un ragazzo di 22 anni, che è accusato di aver procurato ai due la pistola utilizzata per uccidere Sacchi: i tre sono accusati di concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. Altre due ordinanze riguardano un ragazzo di 24 anni e Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Sacchi: sono accusati di aver cercato di acquistare un ingente quantitativo di droga da Del Grosso e Pirino la notte dell’omicidio. Per Kylemnyk è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma, mentre per il 24enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Kylemnyk era presente al momento dell’omicidio di Sacchi, e inizialmente aveva detto che l’aggressione era avvenuta durante una rapina. Successivamente era emerso che probabilmente Sacchi e Kylemnyk volevano acquistare della droga e per questo avevano un appuntamento con Del Grosso e Pirino. Secondo le ricostruzioni dei giornali, Sacchi e Kylemnyk avevano con sé più di 10mila euro, motivo per cui Del Grosso e Pirino avrebbero deciso di rapinarli, invece di vendere loro della droga. A sparare, secondo le ricostruzioni dei giornali, sarebbe stato Del Grosso. Secondo l’autopsia effettuata sul corpo di Sacchi, prima dello sparo il ragazzo potrebbe essere stato colpito con una mazza da baseball, circostanza che farebbe pensare che prima dell’incidente ci sia stato un altro confronto fra Sacchi e i due ragazzi.