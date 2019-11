Lo sciopero dei trasporti a Milano di oggi

Oggi, giovedì 28 novembre, è in corso uno sciopero dei trasporti a Milano che riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti milanesi. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base), che in un comunicato ha scritto che lo sciopero serve a protestare «contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasposto pubblico locale milanese e dell’hinterland» e «contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo ATM».

I dipendenti di ATM potranno scioperare dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Il sito del ministero dei Trasporti dice che lo sciopero riguarderà anche NET, compagnia che gestisce le linee nel comune di Monza e in alcune province della Lombardia. Come è solita fare, ATM ha comunicato i dati relativi all’adesione agli scioperi precedenti: all’ultimo, del 25 ottobre, aveva partecipato il 15 per cento dei dipendenti.

Stamattina ATM ha comunicato sui suoi account social che la circolazione sta proseguendo con qualche eccezione: la circolazione della metro M5 (la lilla) è momentaneamente sospesa, e anche di tram e autobus potrebbero esserci riduzioni di corse. In caso di necessità si consiglia di contattare i canali social di ATM o di controllare lo stato del servizio sull’app dell’azienda, scaricabile da qui.