Lo sciopero generale nazionale di oggi

Oggi, venerdì 25 ottobre, ci sarà uno sciopero generale e nazionale convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base), della durata di 24 ore. Riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, ma quelli che solitamente provocano più disagi sono il settore dei trasporti e in misura minore quello scolastico.

Le motivazioni sono state spiegate sinteticamente in un comunicato, e riguardano moltissimi temi diversi: «Aumentare i salari e le pensioni, cancellare il Jobs Act e garantire lavoro stabile a tutti, ridurre l’orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l’occupazione, cancellare la Fornero e andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi». In generale, la protesta è rivolta contro la «demonizzazione del pubblico in favore dei presunti slanci di efficienza del privato» e contro «l’incapacità di assicurare i servizi fondamentali per la cittadinanza in senso universalistico, come prevede la Costituzione».

Roma

A Roma lo sciopero non riguarderà solo i dipendenti di ATAC ma tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi quelli delle società partecipate dal comune. Il segretario del sindacato UIL, Alberto Civita, ha detto pochi giorni fa che questo «è il primo sciopero generale di Roma, non c’era mai stato, perché quello che facemmo con Marino era uno sciopero dei dipendenti pubblici». La protesta nazionale si è unita a quella locale, convocata dai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, dovuta ai problemi della città e alla decisione del comune di liquidare la società partecipata Roma Metropolitane.

#info #atac – Metro C – ultime partenza dal capolinea alle ore 8.30, poi chiusura per sciopero #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 25, 2019

I dipendenti di ATAC, l’azienda dei trasporti del comune di Roma, potranno aderire quindi a due scioperi: uno di 4 ore, a partire dalle 20; l’altro di 24 ore, durante il quale verranno rispettate le fasce di garanzia che vanno dall’inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sul sito del comune dedicato alla mobilità si può controllare lo stato del servizio in tempo reale: in questo momento c’è scritto “sciopero” a fianco di tutte le linee ferroviarie e metropolitane.

Milano

I dipendenti di ATM (l’azienda dei trasporti milanesi) che servono sulle linee di superficie potranno scioperare dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio; i dipendenti della metropolitana, invece, solamente dalle 18 al termine del servizio. Lo sciopero riguarderà anche le linee periferiche di Monza (NET) e la funicolare Como-Brunate, ma con orari diversi rispetto a quelli di ATM (qui si trovano le percentuali di adesione dei precedenti scioperi).

Situazione a Milano:

– metro garantite fino alle 18 (seguiranno aggiornamenti)

– tram, bus, filobus: la circolazione sta proseguendo regolarmente. Dalle 9:30 deviazioni per manifestazione: https://t.co/XS3ofomAWp#scioperonazionale generale — ATM (@atm_informa) October 25, 2019

Inoltre a Milano ci saranno due manifestazioni in centro che potrebbero complicare ulteriormente la situazione dei trasporti di superficie, anche se ATM dice che per ora la loro circolazione sta procedendo regolarmente. In caso di necessità si consiglia di contattare ATM sui suoi canali social, dove rispondono quasi sempre velocemente, oppure visitare l’homepage del sito dove vengono messi in evidenza gli aggiornamenti.

Napoli

ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ha comunicato che lo sciopero dei suoi dipendenti potrebbe esserci tra le 11 e le 15: durerà quindi solo 4 ore, in una fascia che rispetta quelle di garanzia durante le quali si muovono i pendolari, cioè di mattina presto e nel tardo pomeriggio. L’ultima corsa da Piscinola sarà alle 10.26, da Garibaldi alle 10.30. Il servizio ricomincerà dalle 15.14 da Piscinola e dalle 15.54 da Garibaldi.

⚠️📢📢 OGGI VENERDI 25 OTTOBRE #SCIOPERO TPL DI 4H#ANM #NAPOLI Le https://t.co/GiHHI1GisB. USB – ORSA – FAISA CONFAIL hanno proclamato uno #Sciopero del Trasporto Pubblico di 4 ore per domani venerdì 25 ottobre 2019. Per orari e info di dettaglio 👉 https://t.co/XEwl3Obb3C — anm – Napoli (@anmnapoli) October 25, 2019

Torino

A Torino lo sciopero riguarderà i dipendenti di Ca.Nova, che gestisce alcune linee urbane di autobus per conto di GTT (Gruppo Torinese Trasporti). Il servizio delle linee urbane sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre quelle extraurbane da inizio servizio alle 8 e dalle 14 alle 17.30.

Treni

Potranno esserci disagi anche per chi dovrà muoversi con gli altri mezzi di trasporto: lo sciopero di Ferrovie dello Stato durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 del giorno dopo, ma la società ha specificato che saranno garantiti i treni regionali nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto riguarda i treni dell’azienda privata Italo, a questa pagina ci sono i treni garantiti tra giovedì e venerdì.

Aerei

Infine, nel settore del trasporto aereo gli scioperi avranno durata variabile a seconda del settore: per il personale ENAV, che gestisce e controlla il traffico aereo civile, durerà dalle 13 alle 17 di venerdì; per il personale ANPAC (Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile) durerà dalle 10 alle 14; per il personale degli aeroporti di Milano durerà 24 ore; per i piloti e gli assistenti di volo Alitalia durerà 24 ore. A causa di questa serie di scioperi, Alitalia ha programmato la cancellazione di più di 200 voli nella sola giornata di venerdì (l’elenco si trova qui) e tre voli nelle giornate di giovedì e sabato (che si trovano qui).