Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 27 novembre

La pausa dal brutto tempo non è durata molto: mercoledì tornerà a piovere in tutto il Nord e in buona parte del Centro, soprattutto nella prima metà della giornata. Di mattina pioverà in tutte le regioni del Nord, poi di pomeriggio anche in Toscana, Umbria e provincia di Viterbo. Di sera potrebbe piovere nel basso Lazio, intorno a Venezia e in Friuli Venezia Giulia. Infine di notte è prevista pioggia nella zona di Napoli, in Basilicata e in Calabria settentrionale.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma nelle prima parte della giornata sarà sereno e parzialmente nuvoloso, poi nel pomeriggio peggiorerà e pioverà per tutta la sera.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì sarà una giornata particolarmente brutta, piovosa per tutta la mattina. Poi di pomeriggio potrebbe migliorare.