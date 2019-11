Black Friday: breve guida alle promozioni online

Venerdì 29 novembre sarà il Black Friday, la giornata di sconti e promozioni che cade ogni anno il quarto venerdì del mese e che dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi. Rispetto ad altri periodi di saldi, gli sconti del Black Friday sono particolarmente interessanti perché alla fine dell’anno le aziende sono disposte ad abbassare i prezzi anche di molto, pur di aumentare il fatturato dell’anno in chiusura. Per questa ricorrenza, alcuni negozi hanno già annunciato offerte e promozioni che andranno avanti fino a lunedì 2 dicembre, il cosiddetto Cyber Monday che viene dopo il Black Friday e riguarda soprattutto i prodotti di elettronica, ma non solo. Abbiamo fatto una piccola guida dei siti da tenere d’occhio, soprattutto per chi a novembre ha già le idee chiare sui regali di Natale.

Prodotti tecnologici

Il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono tradizionalmente quelli su cui ci si concentra di più al Black Friday e molti siti di e-commerce e negozi stanno già facendo sconti in questi giorni. Sul sito di Unieuro ad esempio ci sono già sostanziosi sconti su prodotti di elettronica che andranno avanti fino al 21 novembre: tra questi gli smart speaker di Google Home, gli auricolari AirPods di Apple e le smart TV di Samsung. Anche Euronics ha già cominciato a proporre alcune promozioni a scadenza: il suo Black Friday è cominciato il 7 novembre e finirà il 27, quindi prima del Black Friday vero e proprio, anche nei negozi fisici.

Le promozioni di Amazon – che ovviamente riguardano anche altri tipi di prodotti – cominceranno venerdì 22 novembre, andranno avanti fino al Black Friday, giornata in cui ci saranno gli sconti maggiori, e proseguiranno per il Cyber Monday dal 30 novembre al 2 dicembre. Su questa pagina potrete seguire tutte le offerte.

Il 14 novembre, invece, è iniziata la Black Marathon di ePrice, una promozione che andrà avanti fino al 2 dicembre e che permette agli utenti di approfittare subito di alcuni sconti e di accumulare, sulla base degli acquisti di novembre, anche degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi per il Black Friday acquisterà un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceverà un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio. Invece, sul sito di Expert, dal 22 al 26 novembre ci saranno sconti del 25 per cento su grandi e piccoli elettrodomestici e su alcuni smartphone e computer.

Voli e soggiorni

Il Black Friday può essere anche una buona occasione per organizzare una vacanza senza spendere una fortuna. Tra i siti di voli da monitorare c’è quello della compagnia aerea low cost Ryanair che già l’anno scorso aveva proposto viaggi per molte destinazioni in Europa a 9,99 euro e le piattaforme che aggregano e comparano i voli delle diverse compagnie (che faranno a loro volta degli sconti) come SkyScanner, eDreams, Momondo e Volagratis.

Libri, cosmetici e vestiti

Su IBS si potranno trovare libri in sconto già dal 22 novembre e poi per tutta la settimana. Sempre su IBS, chi farà un acquisto da almeno 30 euro prima del 21 novembre, riceverà uno sconto di 3 euro da utilizzare nella settimana del Black Friday.

Sul sito delle profumerie Douglas si trova già qualche sconto tra il 15 e il 30 per cento, mentre Sephora ha annunciato che offrirà sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday. Un altro sito da monitorare se siete in cerca di prodotti cosmetici scontati di qualità è quello dell’Estetista Cinica: venerdì 29 tutti i suoi prodotti saranno scontati del 30 per cento, per il “Pink Friday”.

Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento come Asos e Zalando, negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox ha fatto sapere che farà sconti e promozioni per una settimana.



Altri negozi online molto noti come MediaWorld, eBay e Westwing, solo per dirne alcuni, aderiranno al Black Friday, ma non hanno ancora annunciato sconti né modalità delle promozioni. Infine, anche se non c’entra con il Black Friday ma con il Singles’ Day, un’altra ricorrenza commerciale simile, ci sono ancora sconti convenienti sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design; sarebbero dovuti durare fino al 17 novembre, ma a giudicare dal sito di Lelo pare che siano stati prolungati.

Come gli anni scorsi, il 29 novembre sul Post segnaleremo via via le offerte più interessanti e potrete rimanere aggiornati sulle offerte anche attraverso il profilo su Twitter di Consumismi.

Da dove arriva il Black Friday

Ogni anno il Black Friday cade in un giorno diverso perché negli Stati Uniti, il paese da cui proviene, è sempre il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che è il quarto giovedì di novembre. All’inizio era una giornata di sconti nei negozi fisici, di cui molte persone approfittavano per comprare i regali di Natale con anticipo. Con la diffusione dello shopping su internet, il Black Friday è diventato una ricorrenza anche in altri paesi, tramutandosi in un lungo periodo di promozioni che in molti casi durano una settimana o più.

