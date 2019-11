Cosa c’è stasera in TV

Le serate televisive sono scandite da alcuni programmi che vanno in onda sempre negli stessi giorni: dato che oggi è giovedì, quindi, potete star sicuri di trovare Piazzapulita e Dritto e rovescio, i talk show condotti rispettivamente da Corrado Formigli e da Paolo Del Debbio. Se invece cercate un programma che non prevede uno studio televisivo e delle persone che parlano tra loro, potete scegliere tra due film di supereroi non recentissimi (The Avengers e Spider-Man 2), uno d’azione con Jason Statham, un western con Clint Eastwood e la seconda puntata del secondo tentativo di Adriano Celentano con la sua serie (anche se prima della serie c’è lui che parla con altre persone in uno studio televisivo).

Rai Uno



21.30 – Un passo dal cielo

Decima puntata della quinta stagione di una fiction ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale e il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due



21.20 – The Avengers

Film del 2012 basato sui personaggi dei fumetti Marvel (Capitan America, Hulk, Iron Man e tutti gli altri), il primo della saga che si conclude con Avengers: Endgame, uscito lo scorso aprile e che è diventato poi il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Nel cast ci sono Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, e Samuel L. Jackson, tra gli altri.

Rai Tre



21.10 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la sesta puntata del suo programma in cui incontra e intervista personaggi famosi. Stasera la protagonista sarà Luciana Littizzetto.

Rete 4



21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5



21.35 – Adrian II

Seconda puntata di quattro della serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro. Ogni sera c’è una sorta di introduzione (“Aspettando Adrian”) a cui segue Adrian, la serie vera e propria, che è ambientata nel futuro e il cui protagonista è una specie di Celentano giovane e fico, che però ha anche diversi alter ego. Se ne era parlato come di una serie di Milo Manara, che successivamente ha spiegato di aver avuto un ruolo marginale, anni fa. Lo scorso febbraio, dopo quattro puntate e uno share al di sotto delle aspettative, la trasmissione era stata sospesa.

Italia Uno



21.20 – The Transporter

Primo film della serie basata sul personaggio di Frank Martin, interpretato da Jason Statham: dalla sua presenza potete già intuire il genere, cioè quei film d’azione con molti inseguimenti in macchina, sparatorie, esplosioni e scazzottate.

La7



21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli. Fra gli ospiti di stasera ci saranno, tra gli altri, Roberto Maroni, e si parlerà dell’emergenza delle alluvioni a Venezia.

TV8



21.25 – Spider-Man 2

Secondo film di quello Spider-Man interpretato da Tobey Maguire e diretto da Sam Raimi, prima che venissero poi fatti numerosi rifacimenti (quelli che in gergo si chiamano reboot). In questo film il cattivo di turno è il Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina.

Nove



21.30 – Indovina chi

Commedia del 2005 con Zoe Saldana e Ashton Kutcher: è un remake non indimenticabile del celebre film Indovina chi viene a cena in cui una ragazza di una ricca famiglia bianca intende sposarsi con un uomo di colore, ma la sua famiglia fatica ad accettare l’unione. In questo remake le parti sono invertite e gli stereotipi ribaltati: Kutcher interpreta un ragazzo bianco che fatica a essere accettato dalla famiglia della sua ragazza di colore.

Rai Movie



21.10 – The Sentinel

Film d’azione del 2006 con Kim Basinger, Kiefer Sutherland, Eva Longoria e Michael Douglas, di quelli in cui c’è qualcuno che vuole uccidere il presidente degli Stati Uniti e tutta la macchina dei servizi segreti che deve cercare di proteggerlo. In questo caso però per qualche motivo viene sospettato un integerrimo veterano dei servizi.

Iris



21.10 – Il cavaliere pallido

Western del 1985 diretto e interpretato da Clint Eastwood, che fa la parte del protagonista misterioso che arriva in una piccola cittadina per proteggere i cercatori d’oro, perseguitati ingiustamente dal ricco fondatore della città. Ha tutti i requisiti del classico western, come dimostra questa scena.

Sky



Sky Cinema Due

21.15 – Gioco di donna