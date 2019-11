Le previsioni meteo per domani, mercoledì 13 novembre

Mercoledì, oltre a essere notoriamente uno dei giorni più odiati della settimana, sarà anche piovoso per gran parte d’Italia, anche se un po’ meno rispetto a lunedì e martedì. La giornata inizierà con sole in Piemonte e in Valle d’Aosta e pioggia in tutto il resto del Nord e del Centro Italia: saranno senza pioggia solo Marche, Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna. Di pomeriggio ci saranno schiarite al Centro e al Centro-Nord, ma al Nord-Est continuerà a piovere e anche a nevicare in alta quota. Di sera e di notte, infine, ci saranno ulteriori schiarite ovunque tranne in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata perlopiù nuvolosa e con il cielo coperto, ma non dovrebbe piovere. Le temperature saranno in calo, con massime non superiori a 15 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano finalmente tornerà il sole dopo una settimana e mezza di tempo quasi ininterrottamente brutto. Le temperature, nonostante questo, rimarranno sotto gli 11 gradi per tutto il giorno, con la minima che raggiungerà i 4 gradi alle 22.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.