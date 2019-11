Meteo: le previsioni per domani, domenica 10 novembre

Domani al Nord la giornata inizierà con cielo nuvoloso e deboli piogge, che in qualche caso – soprattutto dalle parti del Piemonte e oltre i 1.000 metri – diventeranno nevicate. Ci sarà un cielo generalmente coperto al Centro e in Sardegna, con possibili temporali pomeridiani sulle aree tirreniche di Toscana e Lazio. Potrebbe piovere anche in Campania, Basilicata e Calabria, ma sono comunque attese parziali aperture a cominciare dal tardo pomeriggio. Poi lunedì sarà il giorno di San Martino, quello dell’Estate di San Martino.

Milano

Per quelli di voi che stanno leggendo queste righe anziché guardare qui sotto, il grafico qui sotto dice che probabilmente non pioverà, che farà freddo e che nel pomeriggio potrebbe uscire un timido sole.

Roma

Più caldo rispetto a Milano, ma meno probabilità che piova.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.