Le previsioni del meteo per domani, giovedì 7 novembre

Anche giovedì sarà dominato dalla pioggia un po’ in tutta Italia. Al Nord la giornata inizierà con cielo solamente nuvoloso, ma già dal primo pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno – specialmente sul versante tirrenico – fino a coinvolgere tutte le regioni verso sera. Ci saranno molte nuvole anche al Centro, con temporali previsti nel pomeriggio in particolare su alta Toscana e Sardegna. Al Sud si prevede maltempo principalmente al mattino sulle aree tirreniche e ioniche: in serata le piogge si attenueranno dappertutto, tranne nel Salento dove persisterà ancora il maltempo.

Il meteo a Roma

Non pioverà, ma non farà nemmeno particolarmente caldo: le minime saranno di 12 gradi al mattino e le massime di 17 gradi al pomeriggio.

Il meteo a Milano

La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso e temperature molto basse. Verso le 16 inizierà anche a piovere e il maltempo proseguirà sempre più intenso fino a sera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.