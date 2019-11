Lokomotiv Mosca-Juventus in streaming e in TV

Lokomotiv Mosca-Juventus si giocherà questa sera alle 18.55 al Central Stadium Lokomotiv di Mosca, in Russia: è una delle partite del quarto turno dei gironi di Champions League, e arriva a due settimane dalla partita di andata tra le due squadre, che era stata vinta per 2 a 1 dalla Juventus. Segnò una doppietta Paulo Dybala, rimontando un gol di svantaggio: la partita era stata ampiamente dominata dalla squadra allenata da Maurizio Sarri, che però aveva faticato a concretizzare le occasioni da gol. Il vantaggio della Lokomotiv era arrivato nell’unica azione della squadra russa. Con sette punti, la Juventus è prima nel gruppo D insieme all’Atletico Madrid. Con una vittoria stasera si può qualificare matematicamente agli ottavi, ma anche in quel caso serviranno le altre due partite per decidere chi si qualificherà come prima del girone.

Dove vedere Lokomotiv Mosca-Juventus

Lokomotiv Mosca-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni Lokomotiv Mosca-Juventus

Lokomotiv Mosca (5-3-2): Guilherme; Idowu, Howedes, Corluka, Murilo, Ignatyev; Krychowiak, Barunov, Joao Mario; Eder, Kolomeytsev.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.