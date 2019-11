Netflix Italia: le novità di novembre

Da oggi nel campo dei contenuti in streaming c’è un nuovo giocatore, Apple TV+, ma per un bel po’ il principale continuerà a essere Netflix: per investimenti, numero di abbonati e quantità di contenuti aggiunti ogni giorni sulla sua piattaforma. Tra i principali in arrivo a novembre ci sono i film Il re, Colazione da Tiffany, Diego Maradona, Quei bravi ragazzi e, soprattutto, The Irishman. Per quanto riguarda le serie a molti farà probabilmente piacere sapere che stanno per arrivare la seconda stagione di The End of the F***ing World e la terza di The Crown. Ma non solo, e qui avanti ci sono tutte le principali novità in arrivo tra oggi e la fine di novembre.

1 novembre

Atypical (terza stagione)

Parla della vita di un ragazzo autistico, in questo caso dei problemi legati all’inizio degli studi al college.

Il re

È un film di David Michôd ispirato all’Enrico V di William Shakespeare, in cui Timothée Chalamet interpreta appunto il principe che diventa Enrico V, tra intrighi di palazzo e i problemi esteri, cioé la guerra con la Francia. Nel cast ci sono anche Joel Edgerton (che fa John Falstaff), Robert Pattinson (Luigi di Francia), Ben Mendelsohn (Enrico IV) e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis.

Spy Kids 1, 2 e 3

I primi tre film della serie di fantaspionaggio per ragazzi, tutti e tre scritti, prodotti e diretti da Robert Rodriguez, il regista amico di Quentin Tarantino, più noto per film come Dal tramonto all’alba, Sin City, Machete e C’era una volta in Messico.

Knightfall (seconda stagione)

Una serie storica sulla caduta dei cavalieri templari per via delle persecuzioni, nel Quattordicesimo secolo, da parte di Filippo IV di Francia.

1 novembre/2

The Karate Kid – Per vincere domani

Il primo di tutti, che uscì nel 1984 e diede vita a una tetralogia e a una lunga serie di imitazioni e parodie. Daniel, un ragazzo che si è appena trasferito a Los Angeles, corteggia una ragazza e si scontra con una banda di bulli. Il maestro Miyagi, suo vicino di casa, gli insegnerà i segreti delle arti marziali per aiutarlo ad affrontarli. «Dai la cera, togli la cera».

Colazione da Tiffany

Uno dei film più noti e citati della storia del cinema. Tratto dal romanzo omonimo scritto da Truman Capote, diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn (si dice che Capote avrebbe preferito Marilyn Monroe) e George Peppard. Il film inizia con una scena diventata celebre, e che dà il nome al film: si vede Holly, la protagonista, mangiare un croissant davanti a Tiffany, la più famosa gioielleria di New York, un luogo che per lei rappresenta la pace e la serenità. È uno di quei casi in cui libro e film hanno due finali molto diversi, ma seppur siano passati più di cinquant’anni, non vi diremo né uno né l’altro.

American son

È un film originale Netflix basato su un omonimo spettacolo di Broadway. Film e spettacolo parlano, scrive Netflix, «delle tensioni in una stazione di polizia della Florida», dove una «problematica coppia» è in cerca di notizie sul figlio scomparso.

L’uomo senza gravità

Un film italiano diretto da Marco Bonfanti – regista di L’ultimo pastore e Bozzetto non troppo – che parla di «un bambino che sfida la forza di gravità» e che «diventa un uomo straordinario e una celebrità internazionale», anche se «vorrebbe solo una vita normale». Il protagonista è Elio Germano.

5 novembre

The End of the F***ing World (seconda stagione)

La prima stagione di questa serie ispirata a una storia a fumetti arrivò in Italia a inizio 2018 e, seppur non particolarmente attesa, si fece certamente notare per la scrittura, la recitazioni, certi temi per niente facili e certi momenti divertenti.

8 novembre

Prosciutto e uova verdi (prima stagione)

Una serie animata tratta dal famoso libro del Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel, anche noto per aver creato Il Grinch). Parla, tra le altre cose (compreso il piatto del titolo) di un «viaggio on the road per salvare un animale in via d’estinzione».

9 novembre

Paddington 2

Un film di animazione con protagonista un orso doppiato da Francesco Mandelli che i meno giovani forse conoscono anche come “nongiovane”.

13 novembre

Jumanji – Benvenuti nella giungla

Una sorta di sequel di quello del 1995, con Robin Williams. Uscì nel 2017, non piacque granché ai critici ma incassò poco meno di un miliardo di dollari.



15 novembre

I giocattoli della nostra infanzia (terza stagione)

Nella nuova stagione si parlerà di tartarughe Ninja, Power Rangers, My Little Pony e i lottatori di wrestling.

Dove la terra trema

Un film scritto e diretto da Wash Westmoreland (regista di Still Alice), tratto dall’omonimo romanzo di Susanna Jones e con protagonista Alicia Vikander. Parla di una donna sospettata di aver ucciso l’amica, con di mezzo un triangolo amoroso. Netflix lo presenta come un «thriller psicologicamente spiazzante», che poi, a ben vedere, essere «psicologicamente spiazzante» è un po’ l’obiettivo di ogni thriller.

Klaus – I segreti del Natale

Natalizio film d’animazione di Netflix (il primo), sull’amicizia tra un postino e un giocattolaio: e cos’è Babbo Natale, se non un postino di giocattoli?

15 novembre/2

Quei bravi ragazzi

Gran film di Martin Scorsese, tratto da un buon romanzo di Nicholas Pileggi, basato sulla storia vera di Henry Hill. Ha tutte le cose che servono per un grande film: una storia che appassiona, dei grandissimi attori, delle frasi memorabili, un’ottima colonna sonora, alcune scene complicatissime e di grande effetto. Insomma: una storia appassionante, girata e recitata come poche altre, con momenti divertenti e drammatici, e con tanti spunti a cui pensare una volta finito il film.

Il petroliere

Altro grande film, come è facile succeda quando il regista è Paul Thomas Anderson e il protagonista è Daniel Day-Lewis. La sapete quella della scena dell’esplosione e dei fratelli Coen?

Diego Maradona

Il documentario su uno che giocava a calcio come nessun altro mai, diretto da Asif Kapadia, con molti contenuti inediti. È da poco passato nei cinema, con ottime recensioni.

17 novembre

The Crown (terza stagione)

La serie sulla regina Elisabetta II, ora con una nuova attrice che interpreta Elisabetta II: Olivia Colman al posto di Claire Foy.

19 novembre

Hanna

Viviamo in tempi strani, tempi in cui su Netflix arriva il film – del 2011, con Saoirse Ronan – da cui è stata tratta una serie che però è su Amazon Prime Video. Parlano, film e serie, di una ragazza figlia di un mercenario che deve scappare da chi le dà la caccia, mettendo quindi in pratica diverse tecniche di sopravvivenza apprese dal padre.

Ray Donovan (settima stagione)

Serie di Showtime con protagonista Liev Schreiber, che interpreta un faccendiere che risolve le questioni sporche di persone solitamente molto ricche.

23 novembre

Downsizing – Vivere alla grande

Un film del 2017 con Matt Damon che diventa piccolo piccolo. È un film di satira sociale più che di fantascienza: punta molto sul fatto che, a pensarci bene, diventare piccoli vorrebbe dire consumare molto meno, e di conseguenza risparmiare molti soldi.

24 novembre

Final Space (seconda stagione)

Serie di animazione che racconta le avventure e le esplorazioni spaziali di un umano, Gary, e di un alieno distruttore di pianeti che ha giurato di proteggere. Ebbe buone recensioni, ma ancora non è arrivata ai livelli di apprezzamento di pubblico e critica di serie come Big Mouth o Adventure Time.

27 novembre

The Irishman

Quel film di Netflix di cui forse avete sentito parlare, diretto da quel regista di cui potreste aver visto qualche film. Dai, su.

28 novembre

Piovono polpette

Film di animazione del 2009, in cui in realtà piovono pietanze di ogni tipo, non solo polpette. È una sorta di parodia dei film catastrofici e ci si possono trovare citazioni di film come Armageddon, Independence Day o The Day After Tomorrow.

29 novembre

Vikings (seconda parte della quinta stagione)

Se guardate Vikings potrebbe farvi piacere l’arrivo della seconda parte della penultima stagione.