Le previsioni meteo per domani, sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per sabato dicono che la giornata sarà pessima per gli abitanti delle regioni settentrionali, bella per quelli delle regioni centrali e meridionali. Tra mattina e pomeriggio ci saranno piogge in Lombardia, in Trentino-Alto Adige, in Liguria e in Friuli Venezia Giulia. Di sera e di notte continuerà soprattutto nel Nord-Ovest con nuvole costanti nelle altre regioni del Nord. Nel Centro invece non pioverà ma sarà parzialmente nuvoloso per lunghi tratti della giornata, mentre al Sud sarà sempre sereno.

Le previsioni meteo per Milano

Sabato confermerà un cliché caro soprattutto ai romani: a Milano ci sarà brutto tempo per tutto il giorno e le temperature non supereranno mai i 15 gradi (ma la nebbia non ci sarà, che quello è ormai diventato un luogo comune falso).

Le previsioni meteo per Roma

A Roma invece ci sarà bel tempo per tutto il giorno e ci sarà una gradevole temperatura di 23 gradi nelle ore più calde, con qualche nuvola passeggera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.