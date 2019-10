Juventus-Bayer Leverkusen in TV e in streaming

Juventus-Bayer Leverkusen è una delle partite valide per la seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà arbitrata dallo scozzese William Collum. Due settimane fa a Madrid la Juventus ha pareggiato 2-2 all’esordio nei gironi contro l’Atletico, la squadra contro la quale si giocherà probabilmente il primo posto nel girone. Per puntare alla prima posizione dovrà però battere il Bayer Leverkusen. I tedeschi erano considerati la terza forza del girone, ma sono stati battuti a sorpresa dalla Lokomotiv Mosca. In Bundesliga sono al secondo posto a pari merito e con un solo punto in meno della prima in classifica, il Bayern Monaco.

In origine il Bayer Leverkusen nacque come squadra aziendale della Bayer. Nel corso degli anni crebbe fino a diventare un club professionistico. Da almeno quarant’anni è una delle squadre tedesche più note e presenti nelle coppe europee. Gioca in Bundesliga ininterrottamente dal 1979, ma non ne ha mai vinta una. Rimane uno dei pochi club nel mondo professionistico a chiamarsi ancora come l’azienda proprietaria.

Dove vedere Juventus-Bayer Leverkusen

Juventus-Bayer Leverkusen verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Leverkusen

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo

Bayer (4-2-3-1) Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Amiri; Volland