Lo sciopero dei trasporti di oggi a Milano

Oggi, venerdì 27 settembre, ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, indetto dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) Trasporti e dal Sindacato Operai in Lotta (SOL) Cobas. Lo sciopero riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda che gestisce i mezzi pubblici a Milano. I motivi dello sciopero sono simili a quello organizzato sempre da SOL Cobas lo scorso 6 settembre, cioè la protesta «contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL [trasporto pubblico locale], contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL». Tra gli altri motivi ci sono anche la protesta contro «la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm» e «un adeguamento salariale in linea con i livelli europei».

Lo sciopero inizierà alle 8.45 di venerdì e durerà fino alle 15, per poi riprendere alle 18 fino al termine del servizio. Nell’ultimo sciopero indetto da SOL Cobas l’adesione dei dipendenti era stata del 7 per cento, mentre in quello dell’11 luglio indetto dalla sola CUB Trasporti era stata del 14 per cento.

Aggiornamento #sciopero Cub Trasporti e Sol Cobas: la circolazione prosegue su tutte le linee. Sono chiusi gli Atm Point di Cadorna e Romolo. In superficie considerate numerose deviazioni per una manifestazione in centro ➡️ https://t.co/S51hPqrlNc. — ATM (@atm_informa) September 27, 2019

ATM ha comunicato che il servizio sta proseguendo regolarmente su tutte le linee della metropolitana e di superficie: bisogna considerare rallentamenti di autobus e tram in centro, non per lo sciopero a causa della manifestazione per il clima. Ha anche fatto sapere che alle 18 organizzerà «il servizio sulla base dell’adesione».