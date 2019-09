Boris Johnson ha perso un voto importante su Brexit

Con 328 voti favorevoli contro 301 contrari la Camera dei Comuni del Parlamento britannico ha approvato una mozione per calendarizzare domani il voto su una proposta di legge che obbligherà il governo a ritardare l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea finché non sarà raggiunto un accordo su Brexit. In pratica, il Parlamento ha votato contro la possibilità del cosiddetto “no deal”, che il primo ministro conservatore Boris Johnson considera invece preferibile a un nuovo rinvio di Brexit oltre la prossima scadenza del 31 ottobre. Tra chi ha votato a favore della mozione ci sono anche 21 parlamentari conservatori.

