L’ordine di arrivo del Gran Premio del Belgio di Formula 1

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dietro di lui sono arrivati i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. L’altro pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, è arrivato quarto. Per Leclerc si tratta della prima vittoria in Formula 1. Grazie ai punti ottenuti oggi ha consolidato il quinto posto nella classifica generale, avvicinandosi a Vettel e al terzo classificato, Max Verstappen della Red Bull, che ha dovuto ritirarsi per un incidente al primo giro.

Leclerc (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Vettel (Ferrari) Albon (Red Bull) Perez (Racing Point) Kvyat (Toro Rosso) Hulkenberg (Renault) Gasly (Toro Rosso) Stroll (Racing Point) Raikkonen (Sauber) Magnussen (Haas) Grosjean (Haas) Ricciardo (Renault) Russell (Williams) Kubica (Williams)

Oltre a Verstappen, in Belgio non hanno concluso la gara Carlos Sainz della McLaren, ritiratosi al terzo giro, Antonio Giovinazzi della Sauber, uscito di pista all’ultimo giro, e Lando Norris della McLaren.