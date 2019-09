Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1

Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Leclerc ha concluso i 44 giri del Gran Premio — uno dei più impegnativi della stagione — davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. Per la Ferrari è la prima vittoria nel Mondiale 2019 di Formula 1, mentre per Leclerc è la prima vittoria in carriera, ottenuta a 21 anni alla sua seconda stagione in Formula 1. Il monegasco è diventato inoltre il più giovane vincitore nella storia della Ferrari.

L’altro pilota della Ferrari, il tedesco Sebastian Vettel, è arrivato quarto dopo aver perso posizioni negli ultimi dieci giri, ma ha ottenuto il punto addizionale in classifica per il giro più veloce. Non hanno invece concluso la gara Max Verstappen della Red Bull, coinvolto in un incidente alla prima curva con Kimi Raikkonen, Carlos Sainz della McLaren, ritiratosi al terzo giro, Antonio Giovinazzi della Sauber, uscito di pista all’ultimo giro, e Lando Norris della McLaren.

Leclerc (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Vettel (Ferrari) Albon (Red Bull) Perez (Racing Point) Kvyat (Toro Rosso) Hulkenberg (Renault) Gasly (Toro Rosso) Stroll (Racing Point) Raikkonen (Sauber) Magnussen (Haas) Grosjean (Haas) Ricciardo (Renault) Russell (Williams) Kubica (Williams)

Nei precedenti dodici Gran Premi del Mondiale, la Mercedes aveva ottenuto dieci vittorie: otto con Hamilton, due con Bottas e sei “doppiette”. Le uniche due gare non vinte dalla Mercedes sono state vinte dalla Red Bull, in entrambe le occasioni con Max Verstappen. I successi nella prima parte della stagione garantiscono ancora un buon vantaggio sia a Hamilton nella classifica piloti che alla Mercedes nei costruttori. La Ferrari, tuttavia, potrà presentarsi nel migliore dei modi al Gran Premio di casa in Italia, in programma a Monza fra una settimana.

Hamilton (Mercedes) 268 Bottas (Mercedes) 203 Verstappen (Red Bull) 181 Vettel (Ferrari) 169 Leclerc (Ferrari) 157 Gasly (Red Bull) 65 Sainz (McLaren) 58 Kvyat (Toro Rosso) 33 Raikkonen (Sauber) 31 Albon (Toro Rosso) 26

Il fine settimana di gare a Spa è stato segnato dalla morte del pilota francese Anthoine Hubert, coinvolto in un grave incidente sabato, nel corso di gara-1 del Gran Premio di Formula 2. Hubert, che gareggiava con la scuderia BTW Arden International, è uscito di pista in uno dei tratti più veloci del circuito belga, ha colpito le barriere ed è tornato in pista, dove è stato travolto da una monoposto. È stato dichiarato morto poco dopo all’ospedale di Liegi per la gravità dei traumi riportati. Aveva 22 anni ed era al debutto in Formula 2. Hubert è stato ricordato prima del Gran Premio di Formula 1 con un minuto di silenzio in pista a cui hanno partecipato piloti e dirigenti.