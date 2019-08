Serie A, Juventus-Napoli in TV e in streaming

Juventus-Napoli è la partita più attesa della seconda giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, dove è atteso il tutto esaurito. La miglior partita che ha da offrire il campionato di calcio italiano da alcuni anni a questa parte si giocherà subito, alla seconda giornata della stagione. Questo dovrebbe aumentare l’incertezza sul risultato finale e avvicinare i livelli delle due squadre, non ancora nelle loro condizioni migliori. Per la Juventus, inoltre, c’è stata la brutta notizia dell’infortunio del suo capitano, Giorgio Chiellini, che dovrà stare fermo per almeno sei mesi: verrà sostituito dall’olandese Matthijs de Ligt, al debutto in Serie A.

L’attuale allenatore della Juventus ed ex del Napoli, Maurizio Sarri, sta ancora guarendo dalla polmonite e anche oggi sarà sostituito a bordo campo dal suo vice, il napoletano Giovanni Martusciello. Il Napoli di Carlo Ancelotti, invece, si presenta a Torino con l’unica assenza del centravanti polacco Arkadiusz Milik. Ci sarà invece l’ultimo acquisto, l’esterno offensivo messicano Hirving Lozano.

Dove vedere Juventus-Napoli in streaming e in TV

Juventus-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Napoli (4-2-3-1) Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens