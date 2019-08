Il Napoli ha acquistato Hirving Lozano

Il Napoli ha acquistato dal PSV Eindhoven l’esterno offensivo messicano Hirving Lozano, per il quale ha pagato per intero la clausola rescissoria di 38 milioni di euro. La trattativa fra i due club è stata facilitata dall’eliminazione del PSV nei preliminari di UEFA Champions League, che ha “retrocesso” la squadra in Europa League ridimensionando di conseguenza le sue ambizioni stagionali. Nel Napoli di Carlo Ancelotti, Lozano dovrebbe rimpiazzare gli esterni Simone Verdi e Adam Ounas, entrambi vicini alla cessione. Alzerà inoltre il livello della qualità dei giocatori in quel ruolo: è il quarto acquisto del Napoli nella finestra estiva di calciomercato dopo Kostas Manolas, Giovanni Di Lorenzo e Eljif Elmas.

Chi è Hirving Lozano

Lozano ha 24 anni, viene da Città del Messico ed è considerato uno dei migliori calciatori messicani in attività. Gioca in Europa dal 2017, anno in cui il PSV lo comprò dal Pachuca per meno di 10 milioni di euro. Può giocare in entrambi i lati del campo ed è abile nel gioco in verticale, grazie a rapidità e qualità nel dribbling. In 77 partite disputate in Olanda ha segnato 40 gol — parecchi per un esterno offensivo — e fornito oltre una ventina di assist. Lo scorso anno, ai gironi di Champions League, segnò a San Siro il gol che eliminò l’Inter dalla competizione. Con la nazionale messicana ha giocato finora 35 partite, realizzando nove gol, alcuni dei quali decisivi, come quello segnato alla Germania nella prima partita dei Mondiali in Russia del 2018.