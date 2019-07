Kostas Manolas passa dalla Roma al Napoli

Domenica sera la Roma ha confermato la cessione al Napoli del difensore greco Kostas Manolas per un “corrispettivo fisso di 36 milioni di euro”, pari alla clausola di risoluzione inclusa nel suo contratto. Il trasferimento di Manolas verrà confermato oggi anche dal Napoli, nel giorno di apertura del calciomercato. Nell’affare tra i due club dovrebbe rientrare anche il centrocampista guineano Amadou Diawara, il quale però è impegnato nella Coppa d’Africa: il suo trasferimento dal Napoli alla Roma verrà quindi concluso nei prossimi giorni.

Manolas ceduto a titolo definitivo al Napoli.

Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso 👋#ASRoma pic.twitter.com/FdJvBX6LbE — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2019

Chi è Manolas

Manolas è fra i più forti calciatori greci in attività. Ha 28 anni, è nato a Nasso, nelle isole Cicladi, ed è nipote di Stelios Manolas, storico giocatore, allenatore e dirigente dell’AEK Atene. Iniziò a giocare a calcio in alcune piccole società dell’Attica per poi trasferirsi, su consiglio dello zio, all’AEK Atene, squadra con la quale debuttò tra i professionisti nel 2009. Dopo tre anni fu ceduto ai rivali dell’Olympiakos Pireo a causa delle difficoltà finanziarie del club. Con l’Olympiakos in due anni vinse due campionati e una coppa nazionale, facendosi notare all’estero come un difensore di grande talento seppur ancora piuttosto ruvido. Nel 2014 la Roma lo acquistò per poco più di 10 milioni di euro. Negli ultimi cinque anni è migliorato fino a diventare uno dei migliori difensori della Serie A grazie soprattutto alla sua velocità e alla sua foga, cosa che tuttavia lo rende incline a commettere degli errori. Con il suo metro e 89 centimetri è anche molto abile nel gioco aereo.

Dove giocherà nel Napoli

Dopo la cessione al Villarreal dello spagnolo Raul Albiol, colonna difensiva della squadra nei suoi sei anni in Italia, il Napoli aveva bisogno di un sostituto titolare. Lo ha trovato rapidamente in Manolas, da tempo intenzionato a lasciare la Roma in disaccordo con i progetti della squadra. Al Napoli farà coppia fissa con il senegalese Kalidou Koulibaly, tra i più forti difensori al mondo. Insieme formeranno una coppia difensiva completa e di grande esperienza.