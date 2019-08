Le partite della seconda giornata di Serie A e dove vederle

La seconda giornata del campionato di Serie A è iniziata venerdì sera con la sofferta vittoria del Bologna contro la Spal. Continuerà oggi con gli altri due anticipi, i più attesi: Milan-Brescia e Juventus-Napoli. Le altre sette partite della seconda giornata di campionato, tra le quali il derby di Roma e Cagliari-Inter, si disputeranno tutte domenica sera dalle 18 alle 20.45.

Le partite delle prime due giornate di campionato si giocheranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con gli incontri distribuiti tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri.

Venerdì

20.45

Bologna-Spal 1-0

93° Soriano

Sabato

18.00

Milan-Brescia [Dazn]

20.45

Juventus-Napoli [Sky]

Domenica

18.00

Lazio-Roma [Sky]

20.45

Atalanta-Torino [Dazn]

Cagliari-Inter [Sky]

Genoa-Fiorentina [Sky]

Lecce-Verona [Sky]

Sassuolo-Sampdoria [Sky]

Udinese-Parma [Dazn]

Dopo questa giornata il campionato si fermerà per la prima pausa stagionale in occasione delle partite delle nazionali. L’Italia di Roberto Mancini giocherà contro Armenia e Finlandia giovedì 5 e domenica 8 settembre due partite valide per le Qualificazioni agli Europei del 2020.

1) Bologna 4*

2) Inter 3

3) Lazio 3

4) Napoli 3

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

5) Atalanta 3

6) Torino 3

7) Brescia 3

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

8) Juventus 3

9) Udinese 3

10) Genoa 1

11) Roma 1

12) Verona 1

13) Fiorentina 0

14) Spal 0*

15) Sassuolo 0

16) Cagliari 0

17) Milan 0

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

18) Parma 0

19) Sampdoria 0

20) Lecce 0

* una partita in più