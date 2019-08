E di nuovo cominciano le consultazioni

Oggi alle 16 ricominciano le consultazioni del presidente della Repubblica con chi ricopre le principali cariche istituzionali e i dirigenti dei gruppi parlamentari (qui il calendario completo degli incontri: i gruppi più grandi, come Partito Democratico, Lega e Movimento 5 Stelle sono attesi domani pomeriggio). Nel frattempo PD e M5S proseguono nella difficile trattativa per formare una nuova maggioranza parlamentare. Dopo le difficoltà di ieri notte e questa mattina, alle 16 il PD ha fissato un incontro tra i suoi leader per decidere come rispondere alle richieste del M5S, mentre il partito guidato da Luigi Di Maio ha fissato per le 19.30 un incontro con i suoi gruppi parlamentari in cui dovrebbe essere discussa la linea adottata fino a questo momento.

Il Post seguirà gli sviluppi con un liveblog.

16.22 – Per Giuseppe Conte è arrivato anche un endorsement inaspettato dal presidente americano Donald Trump: «si mette bene per Giuseppi [sic] Conte, il rispettatissimo primo ministro della Repubblica italiana. Al G7 ha rappresentato l’Italia in maniera efficace. Ama il suo paese e lavora bene con gli Stati Uniti. È un uomo di grande talento, che si spera rimanga primo ministro!». Non è la prima volta che Trump sbaglia il nome di Conte: evidentemente è convinto che si chiami così.

16.19 – La presidente del Senato Casellati ha appena lasciato il Quirinale.

16.16 – I capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, hanno lasciato la Camera, dove si sono incontrati con Luigi Di Maio e con i presidenti di commissione del partito, e hanno raggiunto Palazzo Chigi, dove si trova il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

16.12 – Come si guardano questi due.

16.10 – Sono parecchi i segnali di riavvicinamento. Poco fa su La7 il deputato del PD Emanuele Fiano ha detto che ci sono «ottime possibilità » che il negoziato vada a buon fine: è probabile che da qui a stasera leggeremo diverse altre dichiarazioni simili, a meno di altri colpi di scena.

16.07 – Ecco il comunicato con cui il Movimento 5 Stelle ha segnalato la ripresa delle trattative.

16.04 – Nel frattempo Beppe Grillo ha pubblicato un post sul suo blog in cui Dio gli parla e gli spiega perché è un prescelto. Contiene frasi come questa: «Io ho scelto lei, signor Beppe, per diffondere questo panorama, questo feeling».

15.50 – Il capogruppo del PD in Senato Andrea Marcucci, un renziano molto favorevole all’accordo, entrando nella sede del PD ha detto che con il Movimento 5 Stelle sono stati fatti «dei passi avanti».

15.47 – Facciamo un rapido punto: tra un quarto d’ora la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dovrebbe incontrare il presidente della Repubblica nel primo incontro di queste seconde consultazioni. Sempre tra un quarto d’ora nella sede del PD di via del Nazareno a Roma si incontreranno i dirigenti del PD per decidere come procedere nelle trattative.

15.45 – Sta circolando di nuovo su Twitter un tweet che il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte pubblicò il 25 luglio, un paio di settimane prima che la Lega provocasse la crisi politica. Conte stava rispondendo ad alcune dichiarazioni di Matteo Salvini, che lo aveva accusato di cercare “maggioranze alternative” per via di una cosa che aveva detto al Senato. Conte commentò le accuse di Salvini spiegando che l’ipotesi di guidare un nuovo governo con una maggioranza diversa era «pura fantasia», frutto di «un ragionamento da Prima Repubblica». Eppure è esattamente la possibilità di cui ora stanno discutendo apertamente PD e M5S in queste ore.

Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia. Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà , la sua nobile vocazione.

Voliamo alto. pic.twitter.com/3S8HXKmFw6 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 25, 2019

15.42 – Un’altra grande questione è se il Movimento 5 Stelle sottoporrà l’eventuale accordo con il PD al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. E cosa accadrebbe se l’accordo venisse bocciato?

15.33 – Le agenzie scrivono che Di Maio in questo momento è a colloquio con i capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, e con i presidenti di commissione del Movimento: si tratta di una sorta di “anteprima” dell’incontro di Di Maio con tutti i Parlamentari fissato per stasera (tutti i giornali riportano che la grande maggioranza di loro sarebbe favorevole a un accordo con il PD).

15.30 – Nelle ultime ore le dichiarazioni dei vari leader del PD si assomigliano un po’ tutte, si differenziano giusto per un po’ di scetticismo in più o in meno nei confronti del Movimento 5 Stelle a seconda della corrente di appartenenza. Tra i pochi che hanno criticato apertamente e frontalmente le modalità con cui il partito sta conducendo il negoziato col M5S c’è il parlamentare europeo Carlo Calenda, che ha rotto il silenzio che si era imposto su Twitter – meno di una settimana fa – per dire che «da giorni stiamo prendendo schiaffi da Di Maio e soci».

È martedì. Iniziano le consultazioni e noi stiamo prendendo da giorni schiaffi da #DiMaio e soci. C’è un democratico rimasto che si ribella ai diktat su Conte e a un negoziato che non ha toccato un tema vero (ILVA, Alitalia, Tap, Tav, RDC, Quota 100..) #Basta. @pdnetwork — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 27, 2019

15.25 – Il presidente del Consiglio e il suo staff, invece, negano che Di Maio abbia mai richiesto per sé il ministero dell’Interno (ma specificano che la richiesta non è mai avvenuta “alla presenza” del presidente Conte).

+++ Da Palazzo Chigi fanno sapere che, in presenza del Presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) August 27, 2019

15.19 – Tra le ragioni che potrebbero aver spinto il Movimento ad ammorbidirsi e ad accettare la ripresa delle trattative dopo ieri notte potrebbe esserci anche la pressione di alcuni dirigenti del partito, contrari a quello che hanno percepito come un eccessivo irrigidimento di Luigi Di Maio nelle ultime ore. Qui ad esempio, Roberta Lombardi, storica leader del Movimento e attualmente capogruppo nella regione Lazio, sembra lanciare un chiaro messaggio al suo leader di partito.

.@pdnetwork dice che il problema nel far nascere un Governo di concretezza sarebbe Di Maio al Viminale. Sono sicura che il nostro capo politico non antepone se stesso al Paese.Non sarebbe da 5 Stelle. Partiamo invece da #Conte2 e le cose da fare per l’Italia. #governogiallorosso — Roberta Lombardi (@robertalombardi) August 27, 2019

15.13 – Il PD ha reagito piuttosto seccamente agli ultimatum del Movimento 5 Stelle, in particolare perché, a quanto sembra, il Movimento aveva richiesto non solo la conferma del ruolo di Conte, ma anche una serie di ministeri chiave, come il ministero dell’Interno per Di Maio. Nel corso del pomeriggio la situazione è sembrata tranquillizzarsi. I capigruppo di entrambi i partiti, da giorni i più attivi nelle trattative, hanno entrambi affermato nelle ultime ore che i contatti non sono conclusi, ma proseguono.

15.08 – Ricapitoliamo a che punto eravamo arrivati con le trattative PD-M5S: gli incontri ufficiali sono iniziati ieri e sono proseguiti tutto il giorno. L’incontro più importante è iniziato alle 21 a Palazzo Chigi, dove Di Maio e Conte hanno incontrato Zingaretti e il vicesegretario del PD Orlando. L’incontro è durato 4 ore e non è andato molto bene. La mattina dopo il Movimento ha annullato un nuovo incontro fissato per le 11 e ha dato al PD un ultimatum: accettare Conte come capo del governo o la trattativa si sarebbe interotta.

14.56 – Le trattative tra PD e Movimento 5 Stelle sono, ovviamente, l’evento politico più importante di oggi. Ecco i due incontri dai quali ci aspettiamo qualche novità :

• Ore 16: i leader del PD dovrebbero riunirsi nella sede romana del partito per decidere come proseguire le trattative con il Movimento 5 Stelle

• Ore 19.30: i gruppi di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle si riuniscono per discutere la gestione delle trattative da parte di Di Maio. Potrebbero esserci votazioni su come proseguire.

14.50 – Ci sono due eventi da seguire parallelamente oggi: da un lato ci sono le consultazioni (qui il calendario completo degli incontri) che oggi riguarderanno soltanto le cariche istituzionali e i piccoli partiti (i grossi arrivano domani). Poi c’è la trattativa PD-Movimento 5 Stelle, che prosegue via messaggi, tweet, ammiccamenti e altri segnali più o meno non verbali.

14.45 – Benvenuti al liveblog del Post sul primo giorno delle seconde consultazioni di questa crisi!