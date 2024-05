Martedì mattina il presidente della Liguria Giovanni Toti è stato messo agli arresti domiciliari, per un’inchiesta in cui è indagato per corruzione insieme a Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorità portuale che gestisce il porto di Genova e amministratore delegato del gruppo Iren, una delle più importanti società multiservizi italiane, e all’imprenditore portuale Aldo Spinelli, in passato presidente delle squadre di calcio di Genoa e Livorno: anche per Spinelli sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Signorini è stata ordinata la custodia cautelare in carcere.

L’inchiesta riguarda casi di corruzione che sarebbero avvenuti durante le campagne elettorali di Toti, nell’ambito della autorità di sistema portuale e della pubblica amministrazione regionale. Oltre a Toti, Signorini e Aldo Spinelli ci sono diverse altre persone coinvolte nell’indagine: Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare, Mauro Vianello, imprenditore attivo nel porto di Genova, e Francesco Moncada, consigliere di amministrazione dell’Esselunga: a tutti loro è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare la loro attività. È indagato anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, accusato di corruzione elettorale e di corruzione per l’esercizio della funzione: anche per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Secondo la procura, Toti avrebbe ricevuto tangenti in cambio di favori, in particolare la concessione di spazi portuali all’azienda di Spinelli. I magistrati hanno accusato Toti di aver accettato finanziamenti per 74.100 euro (40mila nel dicembre del 2021, 30mila nel 2022, 4.100 nel 2023) attraverso il suo comitato elettorale a fronte di diversi impegni. Il più rilevante riguarda il rinnovo per 30 anni della concessione del terminal chiamato Rinfuse utilizzato per il traffico Ro-Ro, da roll-on/roll-off, che interessa veicoli su ruote caricati sulle navi senza essere alzati e spostati dalle gru come i container. I terminal sono le aree del porto concesse alle aziende per gestire l’arrivo e la spedizione delle merci. La pratica di rinnovo era bloccata dall’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

I soldi sarebbero serviti anche per concedere l’assegnazione di spazi portuali dell’ex Carbonile e di un’area demaniale usata dalla società autostrade. Per ottenere questi favori Spinelli avrebbe pagato anche Paolo Emilio Signorini, per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Signorini è stato presidente dell’autorità portuale del Mar Ligure Occidentale e commissario straordinario per la costruzione della nuova diga foranea fino alla nomina come amministratore delegato di Iren, nell’agosto del 2023.

A Signorini è stato contestato di aver accelerato la discussione della pratica per il rinnovo della concessione del terminal Rinfuse nel comitato di gestione del porto, che presiedeva, e di averla rinnovata per 30 anni in cambio di 15mila euro ricevuti in contanti da Aldo Spinelli nel luglio del 2022. Spinelli avrebbe fornito a Signorini anche 22 soggiorni di lusso in un hotel di Montecarlo per un valore complessivo di 42mila euro, nonché fiches per giocare al casinò, una borsa di Chanel, un bracciale di Cartier. Spinelli avrebbe offerto a Signorini anche una consulenza da 300mila euro al termine del mandato da presidente dell’autorità portuale.

Tra le altre cose, Spinelli avrebbe ottenuto il cambio di destinazione della spiaggia di Punta dell’Olmo da libera a privata e l’agevolazione di una pratica edilizia relativa a un complesso immobiliare a Celle Ligure, le cosiddette Colonie Bergamasche, che era bloccata negli uffici della Regione Liguria.

Nell’indagine è stato coinvolto anche il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, che secondo la procura avrebbe accettato la promessa di un finanziamento illecito da Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga, per il pagamento di alcuni spazi pubblicitari destinati alla campagna elettorale. Non si tratta di spazi pubblicitari qualunque, ma di un pannello luminoso installato sulla terrazza Colombo, il grattacielo più alto di Genova. Moncada avrebbe pagato la pubblicità elettorale in cambio dell’impegno di sbloccare due pratiche per l’apertura di due punti vendita a Sestri Ponente e Savona fermi negli uffici della Regione Liguria.

