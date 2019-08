La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale

Oggi pomeriggio a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizierà un nuovo giro di consultazioni per capire se ci sono i margini per cercare una nuova maggioranza di governo. PD e Movimento 5 Stelle stanno trattando ormai da giorni, dopo la caduta del governo di Giuseppe Conte sostenuto da M5S e Lega, ma sembra che un accordo definitivo non sia ancora stato raggiunto.

Il nuovo giro di consultazioni inizierà oggi alle 16 quanto Mattarella parlerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, e subito dopo col presidente della Camera, Roberto Fico. Nel pomeriggio inoltrato incontrerà rappresentanti del gruppo misto sia della Camera sia del Senato, fra cui ci sono soprattutto i senatori di Liberi e Uguali e i deputati di +Europa. Domani si inizierà alle 10 con i gruppi degli autonomisti. Alle 10.30 sarà la volta dei deputati di Liberi e Uguali, quindi di Fratelli d’Italia. I partiti più numerosi – Partito Democratico, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle – saranno sentiti in quest’ordine fra le 16 e le 20 circa.

