Roma-Genoa in diretta TV e in streaming

Roma-Genoa è una delle partite di Serie A in programma questa sera. Si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, dove sono attesi circa 30.000 spettatori, e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La Roma si presenta all’inizio del campionato con un nuovo allenatore, Paulo Fonseca, e una squadra diversa rispetto all’ultima stagione, anche se oggi dovrebbe giocare soltanto un nuovo acquisto, il portiere spagnolo Pau Lopez. La nuova rosa è competitiva ma visti i cambiamenti avrà bisogno di tempo per raggiungere la sua forma migliore. Anche il Genoa è una delle squadre di Serie A che è cambiata di più: ha un nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli (ex della Roma), e tanti nuovi acquisti. Di questi, oggi dovrebbero partire titolari Cristian Zapata in difesa, Lasse Schöne e Antonio Barreca a centrocampo e Andrea Pinamonti in attacco.

Dove vedere Roma-Genoa

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

Roma (4-2-3-1) Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Genoa (3-5-2) Radu; Zapata, Romero, Criscito; Schone, Lerager, Radovanovic, Barreca, Ghiglione; Pinamonti, Kouamè

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.