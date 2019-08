Le partite della prima giornata di Serie A

La prima giornata della stagione 2019/20 di Serie A inizia oggi con gli anticipi serali Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli. Dopo i due anticipi del sabato e i sette incontri previsti domenica, la prima giornata di campionato si concluderà lunedì sera a Milano con il posticipo Inter-Lecce.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri.

Sabato

18.00

Parma-Juventus [Sky]

20.45

Fiorentina-Napoli [Sky]

Domenica

18.00

Udinese-Milan [Sky]

20.45

Cagliari-Brescia [Sky]

Verona-Bologna [Dazn]

Roma-Genoa [Dazn]

Sampdoria-Lazio [Sky]

Spal-Atalanta [Sky]

Torino-Sassuolo [Sky]

Lunedì

20.45

Inter-Lecce [Dazn]

La Juventus è la squadra campione in carica, da otto anni consecutivi. Si tratta di una serie di vittorie senza precedenti e oggi la più lunga fra i cinque maggiori campionati europei. All’altro estremo della classifica, la passata stagione ha sancito le retrocessioni in Serie B di Chievo Verona, Frosinone ed Empoli, rimpiazzate dalle neo-promosse Brescia, Lecce ed Hellas Verona. Con il ritorno in Serie A del Verona, saranno presenti tutte le dodici squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto negli ultimi novant’anni.