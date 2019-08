La Vuelta di Spagna in diretta TV e in streaming

La Vuelta di Spagna, terza e ultima corsa a tappe di tre settimane della stagione ciclistica, parte oggi da Salinas de Torrevieja, vicino a Valencia, e terminerà il 15 settembre a Madrid. In mezzo ci saranno 3.272 chilometri di strada, con due tappe a cronometro e almeno nove di montagna. Alla partenza si sono iscritti 176 corridori: otto per ognuna delle 22 squadre. Dei 31 paesi rappresentati, l’Italia è il terzo, dopo Francia e Spagna, con 13 corridori.

Il favorito è lo sloveno Primoz Roglic. Quello da cui più dovrà guardarsi sarà probabilmente il colombiano Miguel Angel Lopez. Tra gli altri corridori con serie ambizioni di vittoria ci sono il colombiano Nairo Quintana, il suo compagno Alejandro Valverde, il polacco Rafał Majka e il colombiano Esteban Chaves.

Dove vedere la Vuelta di Spagna

La Vuelta sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport, i cui canali sono compresi nelle offerte di Sky e dal primo agosto anche su Dazn. Su Sky si possono vedere tramite decoder, con il pacchetto Sport, o con Now TV, la piattaforma di streaming online che permette di vedere tutti i contenuti sportivi di Sky con diverse tipologie di abbonamento, senza decoder e senza contratto. Dazn invece è una piattaforma online accessibile da dispositivi mobili, pc, console e smart TV. C’è un unico abbonamento possibile: costa 9,99 euro euro al mese e dopo il primo accesso si ha un mese intero di prova gratuita. Eurosport si può infine guardare tramite Eurosport Player, la piattaforma online in abbonamento.