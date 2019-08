Parma-Juventus in diretta TV e in streaming

Parma-Juventus è la prima partita della nuova stagione di Serie A. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove è atteso il tutto esaurito con circa 20.000 spettatori. Come da tradizione la squadra campione d’Italia in carica aprirà la nuova stagione. Alla Juventus capita da otto anni, e pare intenzionata a farli diventare almeno nove. In estate ha rinforzato la difesa e il centrocampo, i due reparti che ne avevano più bisogno, ed è migliorata ancora. Starà al nuovo allenatore, Maurizio Sarri, farla girare al meglio. Sarri tuttavia non seguirà la Juventus nelle prime due giornate di campionato: sta guarendo da una polmonite e rimarrà a riposo. Verrà sostituito dal suo vice Giovanni Martusciello, ex allenatore dell’Empoli.

Dove vedere Juventus-Parma

Juventus-Parma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni Juventus-Parma

Parma (4-3-3) Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulesevski, Inglese, Gervinho

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo