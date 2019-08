Il Palio di Siena in TV e in streaming

Il secondo Palio di Siena del 2019 si corre questa sera in Piazza del Campo, luogo che ospita la corsa ininterrottamente dal 1632. Il Palio di oggi è quello dedicato alla Madonna Assunta e si tiene circa un mese dopo quello del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano e vinto dall’Imperiale Contrada della Giraffa. Le dieci contrade scelte per partecipare al Palio di stasera sono Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre, Istrice, Pantera, Drago e Bruco. Le favorite sono la Selva, con il fantino Giovanni Atzeni detto “Tittia” vincitore a luglio, l’Onda con il cavallo Porto Alabe e la Torre con il fantino Jonatan Bartoletti detto “Scompiglio” e il cavallo Violenta da Clodia. Fra le dieci contrade, l’Aquila è quella che non vince il Palio da più tempo (ventisette anni).

A metà pomeriggio partirà il corteo di figuranti che raggiungerà Piazza del Campo per la “passeggiata storica”. Turisti e visitatori avranno tempo fino alle 17.45 per entrare in Piazza del Campo prima che l’ultimo accesso venga chiuso. La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape la decide quando ci entra. Il Palio verrà vinto dal cavallo, con o senza fantino, che per primo completerà tre giri di piazza in senso orario.

Dove vedere il Palio di Siena

Il Palio dell’Assunta sarà trasmesso in diretta dalla Rai su Rai 2 a partire dalle 18.10 e fino a quando la corsa non sarà conclusa, con il commento di Annalisa Bruchi. Il Palio si potrà vedere anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da qui.