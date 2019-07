La Contrada della Giraffa ha vinto il Palio di Siena della Madonna di Provenzano, il primo dei due previsti quest’anno. In Piazza del Campo il cavallo Tale e quale montato dal fantino Giovanni Atzeni detto “Tittia” ha superato quello della Chiocciola pochi centimetri prima del traguardo dopo una lunga rimonta. Per la Contrada della Giraffa è la trentacinquesima vittoria al Palio e la prima dal 2017. Per Atzeni è invece il sesto Palio vinto in carriera.