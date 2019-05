Cosa dicono i primi exit poll delle elezioni europee, in ordine

Le elezioni europee sono in corso oggi in ventuno paesi, che si aggiungono ai sette in cui si è votato nei giorni scorsi: i seggi in Italia saranno aperti fino alle 23, ma in altri paesi – come Germania, Austria e Grecia – hanno già chiuso. Abbiamo quindi a disposizione alcuni exit poll, che aumenteranno con il procedere della serata. Vanno presi con tutte le cautele necessarie: sono il risultato di sondaggi fatti direttamente ai seggi, con campioni ridotti e che danno soltanto un’idea indicativa di quale sarà il risultato finale.

Germania

La Germania è il paese che elegge più eurodeputati di tutti: 96. La CDU, il partito di Angela Merkel, è data più o meno in linea con gli ultimi sondaggi, così come i socialdemocratici, che però sono crollati rispetto al risultato del 2014 (hanno meno di dieci punti rispetto a cinque anni fa). I Verdi sembrano andati molto bene, superando leggermente le aspettative e arrivando quasi sicuramente davanti ai socialdemocratici. L’AfD, il partito della destra radicale tedesca alleato della Lega, è un paio di punti percentuali più basso delle aspettative. Anche gli exit poll sul partito di sinistra di Linke e sui liberali del FdP sono più o meno in linea coi sondaggi.

CDU (conservatori) – 27,5%

Verdi – 20,5%

SPD (socialdemocratici) – 15,5%

AfD (destra radicale) – 10,5%

FdP (liberali) – 5,5%

Linke (sinistra) – 5,5%

Francia

Ecco gli exit poll dalla Francia: come anticipato dai sondaggi, il Rassemblement National di Marine Le Pen e En Marche di Emmanuel Macron sono praticamente pari. In particolare, sembra che il RN sia avanti di un punto e qualcosa. Al terzo posto ci sono un po’ a sorpresa i Verdi, che i sondaggi davano intorno al 7 per cento. Sono andati malissimo i Repubblicani, che prendono cinque punti in meno di quanto gli assegnavano i sondaggi.

Rassemblement National (estrema destra) – 23.2%

La République En Marche (liberali) – 21.9%

Verdi –12.8%

Les Républicains – 8.3%

France Insoumise (sinistra radicale) – 6.7%

SP (socialisti) – 6.7%

Grecia

Gli exit poll confermano più o meno i sondaggi: Nuova Democrazia, partito di centrodestra, sembra essere cresciuta tantissimo rispetto al 2014, quando aveva preso meno del 23 per cento. Syriza, il partito di sinistra del primo ministro Alexis Tsipras, sembra andato male, ma leggermente meglio di quanto gli attribuivano i sondaggi: il 27 per cento sarebbe un risultato in linea con le europee del 2014, ma molto più basso del 35,5 per cento delle politiche del 2015. I socialdemocratici e Alba Dorata, partito di estrema destra, sono più o meno allineati ai sondaggi.

ND (conservatori) – 36%

Syriza (sinistra) – 27%

Kinal (socialdemocratici) – 8%

Alba Dorata (estrema destra) – 6%

KKE (comunisti) – 6%

Ungheria

Il partito del controverso primo ministro Viktor Orbán, conservatore e populista, ha ottenuto più del cinquanta per cento dei voti, staccando di quasi quaranta punti il primo partito di opposizione, Coalizione Democratica (DK), di centrosinistra. Gli exit poll dicono che ci sono tre partiti in circa due punti percentuali: oltre a Coalizione Democratica, la lista elettorale tra Partito Socialista ungherese e Verdi (MSZP+Parbeszed), e Jobbik, partito di estrema destra che alle ultime elezioni parlamentari fu il secondo partito a livello nazionale.

Fidesz (conservatori e populisti) – 55%

DK (centrosinistra) – 11%

MSZP+Parbeszed (socialdemocratici e verdi) – 10%

Jobbik (estrema destra) – 9%

Momentum (centro) – 7%

Austria

Il partito centrista ÖVP sembra essere andato molto bene, diversi punti sopra i sondaggi. I socialdemocratici del SPÖ hanno invece una percentuale più bassa delle rilevazioni precedenti al voto, che li davano intorno al 27 per cento; lo stesso discorso vale per la destra radicale del FPÖ, che i sondaggi davano intorno al 23 per cento (il partito è stato colpito da un grosso scandalo che riguarda corruzione e spie russe).

ÖVP (conservatori) – 34,5 %

SPÖ (socialdemocratici) – 23,5%

FPÖ (destra radicale) – 17,5%

Verdi – 13,5%

NEOS (liberali) – 8%

Paesi Bassi

Gli exit poll olandesi sono stati sorprendentemente buoni per i Laburisti, molto meno per il partito euroscettico Forum per la Democrazia (FvD) e quello centrista del primo ministro Mark Rutte (VVD), che invece secondo i sondaggi dovevano giocarsi il primo posto. PVV, il partito di destra radicale di Geert Wilders alleato della Lega, rischia di non avere nessun seggio.

PvdA (laburisti) – 18%

VVD (liberali) – 15%

CDA (conservatori) – 13%

FvD (nazionalisti euroscettici) – 11%

Verdi – 10%

CU (centro) – 8%

D66 (liberali) – 6%

Irlanda

In Irlanda gli exit poll danno in grande calo rispetto ai sondaggi Fianna Fáil, partito di centrodestra liberale, e in grande crescita i Verdi.

FG (conservatori) – 29%

FF (liberali) – 15%

Verdi – 15%

Indipendenti – 15%

SF (sinistra) – 13%

Croazia

Secondo gli exit poll, i due partiti principali, il centrista HDZ e il socialdemocratico SDP, hanno entrambi perso più dieci punti rispetto alle precedenti elezioni europee, mentre il nuovo partito populista Scudo Umano (ŽZ), alleato del Movimento 5 Stelle, è riuscito a superare la soglia di sbarramento, fissata al 5 per cento.

HDZ (centro) – 23,4%

SDP (socialdemocratici) – 18,4%

Mislav Kolakušić (indipendente) – 8,2%

HKS (destra) – 6,4%

ŽZ (populisti) – 6,2%

AK (liberali) – 5,6%

NHR/HSP (estrema destra) – 5,1%