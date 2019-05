Si sta votando per le elezioni europee

Da domenica mattina in Italia e in 20 altri paesi d’Europa sono aperti i seggi per le elezioni europee, che serviranno a rinnovare il Parlamento Europeo, l’organo legislativo dell’Unione Europea. In Italia i seggi sono aperti dalle 7 alle 23, mentre in altri paesi chiuderanno nel tardo pomeriggio: lo scrutinio però inizierà ovunque dopo le 23, tranne che nei paesi in cui si è votato nei giorni scorsi. Alle 12, l’affluenza in Italia era del 16,72 per cento.

Il voto di oggi, in Italia, è considerato da giornali e più o meno implicitamente dagli stessi partiti un test per il governo nazionale, formato da Lega e Movimento 5 Stelle. In giro per l’Europa, vanno tenuti d’occhio risultati potenzialmente interessanti in Polonia – dove il partito di destra radicale al governo potrebbe subire una sconfitta – e nei paesi più influenti come Germania, Francia e Regno Unito (in cui si è votato giovedì). Il Post seguirà la diretta con un liveblog, disponibile qui sotto.

