I programmi dei partiti italiani per le elezioni europee

In vista delle elezioni europee 2019, i principali partiti hanno presentato a metà aprile le liste dei propri candidati. Quello che mancava erano solo i programmi elettorali, importanti per una questione di trasparenza verso gli elettori e utili per chi è ancora indeciso su chi votare, a pochi giorni dalle elezioni.

Qui sotto li trovate quasi tutti: manca quello della Lega, che sul suo sito ha pubblicato solo il documento programmatico della nuova alleanza di partiti nazionalisti e sovranisti euroscettici. Il Post ha provato a chiedere informazioni al partito, ma non ha ricevuto risposta.

