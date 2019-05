I candidati italiani alle elezioni europee 2019

I partiti italiani hanno presentato le liste e i candidati per le elezioni europee, in programma il 26 maggio. Serviranno a rinnovare i seggi italiani del Parlamento Europeo e a influenzare la composizione della prossima Commissione Europea, e si terranno più o meno in contemporanea con quelle negli altri 27 stati dell’Unione. L’Italia eleggerà 73 europarlamentari (che diventeranno 76 quando il Regno Unito uscirà dall’Unione). Ogni partito ha una lista di candidati diversa per ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è diviso il territorio italiano. Di seguito trovate i candidati dei principali partiti.

Italia Nord-occidentale

(Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Italia Nord-orientale

(Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige)

Italia Centrale

(Lazio, Toscana, Marche, Umbria)

Italia Meridionale

(Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia)

Italia Insulare

(Sicilia, Sardegna)