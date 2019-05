Il Giro d’Italia in diretta TV e in streaming

Il Giro d’Italia 2019, la 102ª edizione di una delle corse a tappe più prestigiose al mondo, inizia sabato pomeriggio a Bologna e finirà il 2 giugno a Verona, con l’arrivo nell’Arena. In 21 tappe, i 176 corridori iscritti alla gara – otto per ognuna delle 22 squadre – percorreranno più di 3.500 chilometri con molte salite, comprese quelle del Gavia e del Mortirolo. Il Giro d’Italia inizierà con una breve tappa a cronometro, utile per entrare nel clima della corsa e ripassare uno per uno nome e storia dei corridori. La cronometro di Bologna avrà un orario insolito: il primo corridore partirà poco prima delle 17 e l’ultimo arriverà intorno alle 20.

Il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta da Rai ed Eurosport. La programmazione giornaliera in chiaro della Rai inizierà alle 12.15 su Rai Sport con Villaggio di partenza. Dalle 13.15 — sempre su Rai Sport — inizierà la diretta della tappa giornaliera, che dalle 14.30 di trasferisce su Rai 2. Al termine delle corse andrà in onda Processo alla Tappa. La programmazione continuerà ogni giorno alle 20.00 con TGiro, su Rai Sport, e con Giro notte, un riassunto di circa 60 minuti dell’ultima tappa che inizierà poco dopo la mezzanotte sempre su Rai Sport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta da pc, tablet e smartphone dall’applicazione o dal sito Rai Play, raggiungibile da qui.

Eurosport — accessibile per gli abbonati Sky e Mediaset Premium — trasmetterà le tappe in diretta dalle 13.15 su Eurosport 1. Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe anche in streaming da pc, tablet e smartphone.