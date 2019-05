Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv potrete trovare la partita tra le due squadre più forti attualmente in Europa, cioè Barcellona e Liverpool, valida per la semifinale di Champions League, in chiaro su Rai Uno; altrimenti ci sono alcuni film non particolarmente memorabili come La risposta è nelle stelle, Maschi contro femmine oppure Alice attraverso lo specchio, e un film che invece è decisamente memorabile, cioè Ben Hur, quello originale. Oppure, su Rai Tre trasmetteranno la diretta del concerto del primo maggio di Roma.

Rai Uno

21.00 – Barcellona – Liverpool

Partita di andata della seconda semifinale di UEFA Champions League, in onda in chiaro su Rai Uno: rappresenta il meglio che il calcio europeo ha da offrire in questa stagione, poiché Barcellona e Liverpool sono due grandi squadre, con una lunga serie di successi nella loro storia, composte da giocatori esperti e da alcuni dei più grandi campioni in attività.

Rai Due

21.20 – La risposta è nelle stelle

Film sentimentale tratto da un libro di Nicholas Sparks, che non è una storia d’amore ma DUE storie d’amore: c’è quella tra Sophia, studentessa, e Luke, cowboy che lavora in un rodeo, e quella raccontata da un uomo anziano che Sophia e Luke portano in ospedale dopo un incidente d’auto.

Rai Tre

20.00 – Concerto del primo maggio

Seconda parte del “concertone” tradizionale che si tiene ogni anno a Roma, in piazza San Giovanni. Gli ospiti in programma li trovate qui:

Rete 4

21.30 – Ben Hur

Immortale colossal trasmesso dalle varie reti TV italiane un numero incalcolabile di volte, talmente celebre da essere diventato una sorta di sinonimo di “film costoso, lungo, impegnativo, spettacolare e molto premiato”. Uscì nel 1959 e ha come protagonista Charlton Heston, che interpreta la storia di caduta e riscatto dell’aristocratico ebreo Giuda Ben-Hur. La sua vicenda si interseca, fino alla conclusione, con quella di Gesù. Con 11 Oscar, Ben-Hur è il film più premiato di sempre insieme a Titanic e a Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Potreste decidere di vederlo anche come sfida, stasera: dura 3 ore e 32 minuti.

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Settima puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso.

La scorsa puntata ci ha regalato emozioni enormi e inaspettate: in pochi ci avrebbero creduto, ma Paola è riuscita a trovare la sua mamma biologica… ed è successo qui a @LiveNoneladUrso 🤩🤩🤩 Stasera saremo di nuovo con voi! Pronti a scoprire cosa succederà?! 🚀🚀 #noneladurso pic.twitter.com/YASS87A8R4 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) May 1, 2019

Italia Uno

21.20 – Alice attraverso lo specchio

Film del 2016 diretto da James Bobin e prodotto da Tim Burton, che fu regista del precedente film di cui questo è sequel, cioè Alice in Wonderland; nel cast ci sono, tra gli altri, Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen ed Helena Bonham Carter. In questo film, basato sempre su un libro di Lewis Carroll, Alice entra in uno specchio magico e torna nel Sottomondo.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di oggi si occuperà delle morti sul lavoro, visto che oggi è la Festa che lo celebra.

TV8

21.25 – Maschi contro femmine

Commedia del 2010 con molti attori italiani noti come Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Carla Signoris, Nancy Brilli e Luciana Littizzetto. L’idea è quella di raccontare il mondo e le storie d’amore contrapponendo la visione maschile a quella femminile, attraverso quattro storie particolari che poi si intrecciano tutte insieme.

Rai Movie

21.30 – L’amore ai tempi del colera

Film del 2007 diretto da Mike Newell (Harry Potter e il calice di fuoco, Donnie Brasco) e con Javier Bardem e Giovanna Mezzogiorno: basato sull’omonimo romanzo di Gabriel García Márquez, racconta la lunga e travagliata storia d’amore tra Florentino Ariza e Fermina Daza.

Alle 21.10 "L'amore ai tempi del colera" di Mike Newell con Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt, John Leguizamo, Catalina Sandino Moreno, Hector Elizondo pic.twitter.com/cvMijmeLVR — Rai Movie (@raimovie) May 1, 2019

Iris

21.10 – L’ultimo samurai

Film del 2003 diretto da Edward Zwick (che ha anche diretto Blood Diamond – Diamanti di sangue) e ambientato in Giappone nell’Ottocento, durante la Ribellione di Satsuma. Il protagonista è interpretato da Tom Cruise e il film fu candidato a quattro premi Oscar.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ultimatum alla Terra

Sky Cinema Due

21.15 – Le avventure acquatiche di Steve Zissou