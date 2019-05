La scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma

Il Concerto del Primo Maggio è in programma per oggi, mercoledì 1 maggio, in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma. È il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia e quest’anno — come nell’ultima edizione — verrà presentato dall’attrice Ambra Angiolini e dal cantante Lodo Guenzi, dello Stato Sociale. Viene organizzato ininterrottamente dal 1990 ed è promosso dai sindacati dei lavoratori CGIL, CISL e UIL per la Festa del lavoro.

Il “concertone”, come lo si chiama di solito, inizierà alle 15 con l’anteprima. Alle 16 inizierà la prima parte, a cui ne seguiranno altre due: quella principale dalle 20 alle 21 e poi l’ultima fino alla mezzanotte. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla Rai su Rai 3 e Rai Radio 2.

La scaletta del Concerto del Primo Maggio:

La Rua

Ylenia Lucisano

I Tristi (1M Next)

Giulio Wilson (1M Next)

Margherita Zanin (1M Next)

Fulminacci

Eman

Lemandorle

Izi

La Rappresentante di Lista

Eugenio in Via di Gioia

Colapesce e Bianco

Dutch Nazari

Fast Animals and Slow Kids

La Municipal

Pinguini Tattici Nucleari

Coma_Cose

Canova

Rancore

Ex Otago

Anastasio

Zen Circus

Ghemon

Omar Pedrini

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Carl Brave

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo

Daniele Silvestri

Achille Lauro

Gazzelle

Subsonica

Ghali

Motta

Negrita

Orchestraccia

La playlist del concerto a cura dell’organizzatore e produttore dell’evento, iCompany: